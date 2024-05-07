Путин поручил поднять ежемесячные выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей

08 мая 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Увеличить выплаты ученым Владимир Путин предложил во время празднования 300-летия РАН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Академикам РАН будут выплачивать 200 тысяч рублей в месяц, а членам-корреспондентам — 100 тысяч рублей. Такое поручение президента России Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля. Путин подписал новый майский указ: какие изменения ждут россиян в ближайшем будущем «При формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусмотреть начиная с 2025 года дополнительные бюджетные ассигнования на осуществление ежемесячных денежных выплат членам Российской академии наук. Академикам — в размере 200 тысяч рублей. Членам-корреспондентам — в размере 100 тысяч рублей», — сказано в документе. Президент предложил увеличить выплаты ученым в феврале 2024 года на фоне празднования 300-летия РАН. Отмечается, что правительство РФ должно представить доклад о выплатах в новом бюджете до 1 ноября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Академикам РАН будут выплачивать 200 тысяч рублей в месяц, а членам-корреспондентам — 100 тысяч рублей. Такое поручение президента России Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля. «При формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусмотреть начиная с 2025 года дополнительные бюджетные ассигнования на осуществление ежемесячных денежных выплат членам Российской академии наук. Академикам — в размере 200 тысяч рублей. Членам-корреспондентам — в размере 100 тысяч рублей», — сказано в документе. Президент предложил увеличить выплаты ученым в феврале 2024 года на фоне празднования 300-летия РАН. Отмечается, что правительство РФ должно представить доклад о выплатах в новом бюджете до 1 ноября 2024 года.