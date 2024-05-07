07 мая 2024

Путин поручил поднять ежемесячные выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Увеличить выплаты ученым Владимир Путин предложил во время празднования 300-летия РАН Фото:

Академикам РАН будут выплачивать 200 тысяч рублей в месяц, а членам-корреспондентам — 100 тысяч рублей. Такое поручение президента России Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля.

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«При формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусмотреть начиная с 2025 года дополнительные бюджетные ассигнования на осуществление ежемесячных денежных выплат членам Российской академии наук. Академикам — в размере 200 тысяч рублей. Членам-корреспондентам — в размере 100 тысяч рублей», — сказано в документе.

Президент предложил увеличить выплаты ученым в феврале 2024 года на фоне празднования 300-летия РАН. Отмечается, что правительство РФ должно представить доклад о выплатах в новом бюджете до 1 ноября 2024 года.

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Академикам РАН будут выплачивать 200 тысяч рублей в месяц, а членам-корреспондентам — 100 тысяч рублей. Такое поручение президента России Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля. «При формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусмотреть начиная с 2025 года дополнительные бюджетные ассигнования на осуществление ежемесячных денежных выплат членам Российской академии наук. Академикам — в размере 200 тысяч рублей. Членам-корреспондентам — в размере 100 тысяч рублей», — сказано в документе. Президент предложил увеличить выплаты ученым в феврале 2024 года на фоне празднования 300-летия РАН. Отмечается, что правительство РФ должно представить доклад о выплатах в новом бюджете до 1 ноября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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