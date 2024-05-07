07 мая 2024

В Лабытнанги на праймериз заявились первые кандидаты

Трое членов думы Лабытнанги подали заявки на праймериз «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, регистрация, партия единая россия, праймериз, единая россия, паспорт рф, ер, паспорт россии, кандидат
Первые кандидаты в думу Лабытнанги заявились на праймериз «Единой России» Фото:

Одними из первых участников праймериз в Лабытнанги (ЯНАО) стали вице-спикер местной гордумы Георгий Прохода и депутат Светлана Гречуха. О регистрации участников рассказали на официальном сайте «Единой России».

«Кандидаты уверены, что опыт, полученный в составе четвертого созыва гордумы, пригодится для решения вопросов, которые еще предстоит решить в Лабытнанги», — говорится в сообщении на официальном сайте партии. На предварительное голосование также зарегистрировалась действующий депутат думы Елена Смирнова.

Кроме того, на праймериз заявилась директор «Центра социального обслуживания населения» Ольга Добролежа. Появился и первый кандидат из присоединенного к городу поселка Харп, им стала директор местного Дома Культуры Любовь Шушарина. Ранее URA.RU сообщало о том, как объединение территорий повлияет на выборы в городскую думу Лабытнанги в сентябре 2024 года.

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Одними из первых участников праймериз в Лабытнанги (ЯНАО) стали вице-спикер местной гордумы Георгий Прохода и депутат Светлана Гречуха. О регистрации участников рассказали на официальном сайте «Единой России». «Кандидаты уверены, что опыт, полученный в составе четвертого созыва гордумы, пригодится для решения вопросов, которые еще предстоит решить в Лабытнанги», — говорится в сообщении на официальном сайте партии. На предварительное голосование также зарегистрировалась действующий депутат думы Елена Смирнова. Кроме того, на праймериз заявилась директор «Центра социального обслуживания населения» Ольга Добролежа. Появился и первый кандидат из присоединенного к городу поселка Харп, им стала директор местного Дома Культуры Любовь Шушарина. Ранее URA.RU сообщало о том, как объединение территорий повлияет на выборы в городскую думу Лабытнанги в сентябре 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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