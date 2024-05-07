В Лабытнанги на праймериз заявились первые кандидаты

Трое членов думы Лабытнанги подали заявки на праймериз «Единой России»

08 мая 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Первые кандидаты в думу Лабытнанги заявились на праймериз «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU Одними из первых участников праймериз в Лабытнанги (ЯНАО) стали вице-спикер местной гордумы Георгий Прохода и депутат Светлана Гречуха. О регистрации участников рассказали на официальном сайте «Единой России». «Кандидаты уверены, что опыт, полученный в составе четвертого созыва гордумы, пригодится для решения вопросов, которые еще предстоит решить в Лабытнанги», — говорится в сообщении на официальном сайте партии. На предварительное голосование также зарегистрировалась действующий депутат думы Елена Смирнова. Кроме того, на праймериз заявилась директор «Центра социального обслуживания населения» Ольга Добролежа. Появился и первый кандидат из присоединенного к городу поселка Харп, им стала директор местного Дома Культуры Любовь Шушарина. Ранее URA.RU сообщало о том, как объединение территорий повлияет на выборы в городскую думу Лабытнанги в сентябре 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одними из первых участников праймериз в Лабытнанги (ЯНАО) стали вице-спикер местной гордумы Георгий Прохода и депутат Светлана Гречуха. О регистрации участников рассказали на официальном сайте «Единой России». «Кандидаты уверены, что опыт, полученный в составе четвертого созыва гордумы, пригодится для решения вопросов, которые еще предстоит решить в Лабытнанги», — говорится в сообщении на официальном сайте партии. На предварительное голосование также зарегистрировалась действующий депутат думы Елена Смирнова. Кроме того, на праймериз заявилась директор «Центра социального обслуживания населения» Ольга Добролежа. Появился и первый кандидат из присоединенного к городу поселка Харп, им стала директор местного Дома Культуры Любовь Шушарина. Ранее URA.RU сообщало о том, как объединение территорий повлияет на выборы в городскую думу Лабытнанги в сентябре 2024 года.