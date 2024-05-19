Херсонский сенатор назвал колоссальным ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Кастюкевич: конечный ущерб от разрушения Каховской ГЭС превысит 11,5 млрд рублей

19 мая 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС станет понятна после восстановления инфраструктуры, заявил Кастюкевич Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Окончательная сумма ущерба от разрушения после ударов ВСУ по Каховской ГЭС в Херсонской области колоссальна и значительно превысит 11,5 млрд рублей. Однако на данный момент она до конца еще не определена. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. «Ранее была озвучена лишь примерную сумму ущерба — порядка 11,5 миллиарда рублей. <…> Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — передает РИА Новости слова Кастюкевича. Он отметил, что в первоначальную сумму ущерба входили компенсации за утерю домов и имущества, социальные и инфраструктурные объекты и жилье людей. Кроме непосредственного ущерба, сенатор также отметил косвенные последствия, которые приведут к значительному снижению урожайности в Херсонской области. В частности, отсутствие централизованного полива после разрушения ГЭС, сочетание с недостатком весенних осадков существенно уменьшат урожай текущего года по сравнению с предыдущим. По данным министерства сельского хозяйства области, ожидается снижение урожая овощных культур на 30% и озимой пшеницы на 25%. В ночь на 6 июня 2023 года произошло крушение плотины Каховской ГЭС. Причиной разрушения стали ракетные удары, нанесенные ВСУ. В результате этого происшествия произошло масштабное наводнение, которое затопило прибрежные города и села вдоль Днепра, включая Алешки и Новую Каховку. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал происшествие как «варварскую акцию киевского режима». Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зоне бедствия проводились масштабные эвакуационные работы, в результате которых 53 человека погибли, также было эвакуировано около девяти тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окончательная сумма ущерба от разрушения после ударов ВСУ по Каховской ГЭС в Херсонской области колоссальна и значительно превысит 11,5 млрд рублей. Однако на данный момент она до конца еще не определена. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. «Ранее была озвучена лишь примерную сумму ущерба — порядка 11,5 миллиарда рублей. <…> Конечная сумма ущерба колоссальна и будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет жилье, а инфраструктура восстановлена», — передает РИА Новости слова Кастюкевича. Он отметил, что в первоначальную сумму ущерба входили компенсации за утерю домов и имущества, социальные и инфраструктурные объекты и жилье людей. Кроме непосредственного ущерба, сенатор также отметил косвенные последствия, которые приведут к значительному снижению урожайности в Херсонской области. В частности, отсутствие централизованного полива после разрушения ГЭС, сочетание с недостатком весенних осадков существенно уменьшат урожай текущего года по сравнению с предыдущим. По данным министерства сельского хозяйства области, ожидается снижение урожая овощных культур на 30% и озимой пшеницы на 25%. В ночь на 6 июня 2023 года произошло крушение плотины Каховской ГЭС. Причиной разрушения стали ракетные удары, нанесенные ВСУ. В результате этого происшествия произошло масштабное наводнение, которое затопило прибрежные города и села вдоль Днепра, включая Алешки и Новую Каховку. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал происшествие как «варварскую акцию киевского режима». Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зоне бедствия проводились масштабные эвакуационные работы, в результате которых 53 человека погибли, также было эвакуировано около девяти тысяч человек.