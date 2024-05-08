08 мая 2024

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
На месте работают сотрудники Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщают очевидцы.

Свидетели засняли видео, его публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах можно заметить, как три автомобиля стоят в плотную в средней полосе Кольцовского тракта, а еще один находится в нескольких метрах. На место уже прибыли сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации материала ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщают очевидцы. Свидетели засняли видео, его публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах можно заметить, как три автомобиля стоят в плотную в средней полосе Кольцовского тракта, а еще один находится в нескольких метрах. На место уже прибыли сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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