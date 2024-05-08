На месте работают сотрудники
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошло массовое ДТП, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщают очевидцы.
Свидетели засняли видео, его публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах можно заметить, как три автомобиля стоят в плотную в средней полосе Кольцовского тракта, а еще один находится в нескольких метрах. На место уже прибыли сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГИБДД. На момент публикации материала ответ не поступил.
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