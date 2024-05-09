Песков: Парад Победы в Москве пройдет в аномальных условиях. Видео

09 мая 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что для военных РФ погода никогда не была препятствием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Парад Победы в Москве состоится, несмотря на аномальные погодные условия. Ожидается, что погода будет достаточно холодной и непривычной для мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал День Победы главным праздником РФ. «Ну, судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная, но это никак не скажется, мы будем надеяться», — заявил Песков в беседе с продюсером программы «Москва. Кремль. Путин» Екатериной Коростовцевой. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков отметил, что для российских военных плохая погода никогда не считалась препятствием. По его словам, зрителям на трибунах будут раздаваться пледы. Он также рекомендовал одеться потеплее. Пресс-секретарь главы РФ назвал День Победы главным праздником в стране. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что москвичи столкнутся с одним из самых холодных празднований Дня Победы в истории города. По его словам, температура воздуха не поднимется выше 3-5 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парад Победы в Москве состоится, несмотря на аномальные погодные условия. Ожидается, что погода будет достаточно холодной и непривычной для мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал День Победы главным праздником РФ. «Ну, судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная, но это никак не скажется, мы будем надеяться», — заявил Песков в беседе с продюсером программы «Москва. Кремль. Путин» Екатериной Коростовцевой. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков отметил, что для российских военных плохая погода никогда не считалась препятствием. По его словам, зрителям на трибунах будут раздаваться пледы. Он также рекомендовал одеться потеплее. Пресс-секретарь главы РФ назвал День Победы главным праздником в стране. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что москвичи столкнутся с одним из самых холодных празднований Дня Победы в истории города. По его словам, температура воздуха не поднимется выше 3-5 градусов.