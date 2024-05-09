Парад Победы в Москве состоится, несмотря на аномальные погодные условия. Ожидается, что погода будет достаточно холодной и непривычной для мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал День Победы главным праздником РФ.
«Ну, судя по прогнозу, действительно, погода будет достаточно аномальная, но это никак не скажется, мы будем надеяться», — заявил Песков в беседе с продюсером программы «Москва. Кремль. Путин» Екатериной Коростовцевой. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин
Песков отметил, что для российских военных плохая погода никогда не считалась препятствием. По его словам, зрителям на трибунах будут раздаваться пледы. Он также рекомендовал одеться потеплее. Пресс-секретарь главы РФ назвал День Победы главным праздником в стране.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что москвичи столкнутся с одним из самых холодных празднований Дня Победы в истории города. По его словам, температура воздуха не поднимется выше 3-5 градусов.
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