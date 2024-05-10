Мишустин: власти не будут ограничивать компании работать на внешних рынках. Видео

10 мая 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Власти не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей, желающих работать в РФ, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Россия не станет ограничивать отечественные компании в работе с дружественными странами. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин. «Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Мишустин добавил, что власти также не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. По его словам, не будут ограничены те, кто хотят и дальше работать в стране либо планируют прийти в Россию с новыми проектами. Ранее Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Он отметил, что масштабная программа социально-экономического развития входит в ключевые приоритеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не станет ограничивать отечественные компании в работе с дружественными странами. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин. «Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Мишустин добавил, что власти также не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. По его словам, не будут ограничены те, кто хотят и дальше работать в стране либо планируют прийти в Россию с новыми проектами. Ранее Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Он отметил, что масштабная программа социально-экономического развития входит в ключевые приоритеты.