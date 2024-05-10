Россия не станет ограничивать отечественные компании в работе с дружественными странами. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин.
«Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24.
Мишустин добавил, что власти также не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. По его словам, не будут ограничены те, кто хотят и дальше работать в стране либо планируют прийти в Россию с новыми проектами.
Ранее Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Он отметил, что масштабная программа социально-экономического развития входит в ключевые приоритеты.
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