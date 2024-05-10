Мишустин: власти не будут ограничивать компании работать на внешних рынках. Видео

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Заявление для прессы Михаила Мишустина на заседании совета Евразийского экономического союза. Алма-ата., мишустин михаил, топ
Власти не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей, желающих работать в РФ, заявил Михаил Мишустин Фото:
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Смена правительства в России-2024

Россия не станет ограничивать отечественные компании в работе с дружественными странами. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин.

«Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24.

Мишустин добавил, что власти также не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. По его словам, не будут ограничены те, кто хотят и дальше работать в стране либо планируют прийти в Россию с новыми проектами.

Ранее Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Он отметил, что масштабная программа социально-экономического развития входит в ключевые приоритеты.

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Россия не станет ограничивать отечественные компании в работе с дружественными странами. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин. «Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний для взаимодействия с дружественными странами», — сказал Мишустин во время выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Мишустин добавил, что власти также не планируют вводить ограничения для зарубежных предпринимателей. По его словам, не будут ограничены те, кто хотят и дальше работать в стране либо планируют прийти в Россию с новыми проектами. Ранее Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Он отметил, что масштабная программа социально-экономического развития входит в ключевые приоритеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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