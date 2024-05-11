Европу призвали защититься французским «ядерным зонтиком»

Глава ЕНП Вебер: Европе нужно обеспечить ядерную оборону

11 мая 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Необходима дискуссия о ядерной обороне Евросоюза, заявил Манфред Вебер Фото: Официальный сайт Европарламента Европе нужен «ядерный зонтик» Франции, дискуссия о ядерной обороне Евросоюза необходима. Об этом заявил лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер. «Необходима дискуссия о ядерной обороне Европы. Я удивляюсь тому, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц даже не реагирует на предложение главы Франции Эмманюэля Макрона обсудить, какое значение может иметь французский ядерный зонтик для других европейских государств», — заявил Манфред Вебер. Его слова приводит Euronews. Он добавил, что ему «страшно за тишину в Берлине». Вебер считает, что Европе также нужен единый рынок оружия. Он особо отметил, что сейчас европейцы словно «голые в бушующем мире». На данный момент у Европы есть только американский «ядерный зонтик». Предложение его убрать и поставить свой звучали уже и ранее. Зампредседателя Европарламента ЕП и кандидат на выборах в ЕС от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли доказывала, что тема собственной ядерной защиты может стать ключевой на пути к европейской армии. Politico еще в 2023 году сообщало, что нестабильность на международной арене вынудить больше стран Европы приступить к созданию ядерного оружия. На это влияют ядерная программа Китая, России и снижение доверия к «ядерному зонтику» США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европе нужен «ядерный зонтик» Франции, дискуссия о ядерной обороне Евросоюза необходима. Об этом заявил лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер. «Необходима дискуссия о ядерной обороне Европы. Я удивляюсь тому, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц даже не реагирует на предложение главы Франции Эмманюэля Макрона обсудить, какое значение может иметь французский ядерный зонтик для других европейских государств», — заявил Манфред Вебер. Его слова приводит Euronews. Он добавил, что ему «страшно за тишину в Берлине». Вебер считает, что Европе также нужен единый рынок оружия. Он особо отметил, что сейчас европейцы словно «голые в бушующем мире». На данный момент у Европы есть только американский «ядерный зонтик». Предложение его убрать и поставить свой звучали уже и ранее. Зампредседателя Европарламента ЕП и кандидат на выборах в ЕС от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли доказывала, что тема собственной ядерной защиты может стать ключевой на пути к европейской армии. Politico еще в 2023 году сообщало, что нестабильность на международной арене вынудить больше стран Европы приступить к созданию ядерного оружия. На это влияют ядерная программа Китая, России и снижение доверия к «ядерному зонтику» США.