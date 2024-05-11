Европу призвали защититься французским «ядерным зонтиком»

Глава ЕНП Вебер: Европе нужно обеспечить ядерную оборону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент,  stock
Необходима дискуссия о ядерной обороне Евросоюза, заявил Манфред Вебер Фото:

Европе нужен «ядерный зонтик» Франции, дискуссия о ядерной обороне Евросоюза необходима. Об этом заявил лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер.

«Необходима дискуссия о ядерной обороне Европы. Я удивляюсь тому, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц даже не реагирует на предложение главы Франции Эмманюэля Макрона обсудить, какое значение может иметь французский ядерный зонтик для других европейских государств», — заявил Манфред Вебер. Его слова приводит Euronews. Он добавил, что ему «страшно за тишину в Берлине».

Вебер считает, что Европе также нужен единый рынок оружия. Он особо отметил, что сейчас европейцы словно «голые в бушующем мире».

На данный момент у Европы есть только американский «ядерный зонтик». Предложение его убрать и поставить свой звучали уже и ранее. Зампредседателя Европарламента ЕП и кандидат на выборах в ЕС от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли доказывала, что тема собственной ядерной защиты может стать ключевой на пути к европейской армии.

Politico еще в 2023 году сообщало, что нестабильность на международной арене вынудить больше стран Европы приступить к созданию ядерного оружия. На это влияют ядерная программа Китая, России и снижение доверия к «ядерному зонтику» США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европе нужен «ядерный зонтик» Франции, дискуссия о ядерной обороне Евросоюза необходима. Об этом заявил лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер. «Необходима дискуссия о ядерной обороне Европы. Я удивляюсь тому, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц даже не реагирует на предложение главы Франции Эмманюэля Макрона обсудить, какое значение может иметь французский ядерный зонтик для других европейских государств», — заявил Манфред Вебер. Его слова приводит Euronews. Он добавил, что ему «страшно за тишину в Берлине». Вебер считает, что Европе также нужен единый рынок оружия. Он особо отметил, что сейчас европейцы словно «голые в бушующем мире». На данный момент у Европы есть только американский «ядерный зонтик». Предложение его убрать и поставить свой звучали уже и ранее. Зампредседателя Европарламента ЕП и кандидат на выборах в ЕС от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли доказывала, что тема собственной ядерной защиты может стать ключевой на пути к европейской армии. Politico еще в 2023 году сообщало, что нестабильность на международной арене вынудить больше стран Европы приступить к созданию ядерного оружия. На это влияют ядерная программа Китая, России и снижение доверия к «ядерному зонтику» США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...