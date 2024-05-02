02 мая 2024

Компании ХМАО решили поднять зарплату новым работникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в Югре выросла на 3% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе компании подняли зарплаты работникам в апреле на 3%. Теперь в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей, по данным сервиса HeadHunter.

«Предлагаемая средняя зарплата по Ханты-Мансийскому автономному в апреле составила 75 037 рублей», — следует из открытой статистики сервиса. Это на 3% больше, чем было в марте, когда работодатели предлагали сотрудникам в среднем 72 571 рубль.

Текущий уровень средней зарплаты, согласно статистике, является максимальным для региона с начала года. В январе показатель был на уровне около 64 тысяч рублей. При этом желаемый уровень дохода у жителей округа остается неизменным с начала года и составляет около 70 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных вакансиях в компаниях ХМАО. Чаще всего искать сотрудников работодатели стали в сферах обслуживающего персонала и медицины.

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В Ханты-Мансийском автономном округе компании подняли зарплаты работникам в апреле на 3%. Теперь в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей, по данным сервиса HeadHunter. «Предлагаемая средняя зарплата по Ханты-Мансийскому автономному в апреле составила 75 037 рублей», — следует из открытой статистики сервиса. Это на 3% больше, чем было в марте, когда работодатели предлагали сотрудникам в среднем 72 571 рубль. Текущий уровень средней зарплаты, согласно статистике, является максимальным для региона с начала года. В январе показатель был на уровне около 64 тысяч рублей. При этом желаемый уровень дохода у жителей округа остается неизменным с начала года и составляет около 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных вакансиях в компаниях ХМАО. Чаще всего искать сотрудников работодатели стали в сферах обслуживающего персонала и медицины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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