Компании ХМАО решили поднять зарплату новым работникам

В Ханты-Мансийском автономном округе компании подняли зарплаты работникам в апреле на 3%. Теперь в среднем по региону кандидатам на должность работодатели готовы платить более 75 тысяч рублей, по данным сервиса HeadHunter.
«Предлагаемая средняя зарплата по Ханты-Мансийскому автономному в апреле составила 75 037 рублей», — следует из открытой статистики сервиса. Это на 3% больше, чем было в марте, когда работодатели предлагали сотрудникам в среднем 72 571 рубль.
Текущий уровень средней зарплаты, согласно статистике, является максимальным для региона с начала года. В январе показатель был на уровне около 64 тысяч рублей. При этом желаемый уровень дохода у жителей округа остается неизменным с начала года и составляет около 70 тысяч рублей.
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