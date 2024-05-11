11 мая 2024
10 мая 2024

Губернатор Махонин выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, топ, махонин дмитрий
Прикамье в лице Дмитрия Махонин присоединились к общим соболезнованиям Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал всем пострадавшим при теракте в Белгороде скорейшего выздоровления. Слова соболезнования глава региона разместил в своем telegram-канале.

«Снаряд попал в многоквартирный дом, обрушился целый подъезд. Предварительно пострадали 19 человек, среди них есть дети. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Белгородцы, держитесь, Пермский край с вами», — написал Дмитрий Махонин.

Предположительно, снаряд был выпущен со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Вся самая свежая информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции агентства URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал всем пострадавшим при теракте в Белгороде скорейшего выздоровления. Слова соболезнования глава региона разместил в своем telegram-канале. «Снаряд попал в многоквартирный дом, обрушился целый подъезд. Предварительно пострадали 19 человек, среди них есть дети. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Белгородцы, держитесь, Пермский край с вами», — написал Дмитрий Махонин. Предположительно, снаряд был выпущен со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Вся самая свежая информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции агентства URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...