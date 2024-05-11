Губернатор Махонин выразил соболезнования пострадавшим при теракте в Белгороде

Прикамье в лице Дмитрия Махонин присоединились к общим соболезнованиям
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал всем пострадавшим при теракте в Белгороде скорейшего выздоровления. Слова соболезнования глава региона разместил в своем telegram-канале.
«Снаряд попал в многоквартирный дом, обрушился целый подъезд. Предварительно пострадали 19 человек, среди них есть дети. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Белгородцы, держитесь, Пермский край с вами», — написал Дмитрий Махонин.
Предположительно, снаряд был выпущен со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Вся самая свежая информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции агентства URA.RU.
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