ТАСС раскрыл, откуда была выпущена ракета по Белгороду

Ракета ВСУ, из-за которой обрушился жилой дом в Белгороде, была запущена со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен ВСУ из района Казачьей Лопани в Харьковской области», — передает ТАСС заявление силовиков. Уточняется, что принимаются меры для подавления расчета ВСУ.
Дом в Белгороде частично обрушился после попадания в него ракеты ВСУ. По данным Минобороны РФ, город был атакован ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
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