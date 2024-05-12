ТАСС раскрыл, откуда была выпущена ракета по Белгороду

ТАСС: ракета по дому в Белгороде была запущена со стороны Харьковской области
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, мчс
Ракета была запущена по думу из Харьковщины, сообщили в силовых структурах Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Ракета ВСУ, из-за которой обрушился жилой дом в Белгороде, была запущена со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен ВСУ из района Казачьей Лопани в Харьковской области», — передает ТАСС заявление силовиков. Уточняется, что принимаются меры для подавления расчета ВСУ.

Дом в Белгороде частично обрушился после попадания в него ракеты ВСУ. По данным Минобороны РФ, город был атакован ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

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Ракета ВСУ, из-за которой обрушился жилой дом в Белгороде, была запущена со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах. «Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен ВСУ из района Казачьей Лопани в Харьковской области», — передает ТАСС заявление силовиков. Уточняется, что принимаются меры для подавления расчета ВСУ. Дом в Белгороде частично обрушился после попадания в него ракеты ВСУ. По данным Минобороны РФ, город был атакован ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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