ТАСС раскрыл, откуда была выпущена ракета по Белгороду

ТАСС: ракета по дому в Белгороде была запущена со стороны Харьковской области

12 мая 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Ракета была запущена по думу из Харьковщины, сообщили в силовых структурах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Ракета ВСУ, из-за которой обрушился жилой дом в Белгороде, была запущена со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах. «Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен ВСУ из района Казачьей Лопани в Харьковской области», — передает ТАСС заявление силовиков. Уточняется, что принимаются меры для подавления расчета ВСУ. Дом в Белгороде частично обрушился после попадания в него ракеты ВСУ. По данным Минобороны РФ, город был атакован ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ракета ВСУ, из-за которой обрушился жилой дом в Белгороде, была запущена со стороны Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом сообщили в силовых структурах. «Запуск ракеты по Белгороду был предварительно осуществлен ВСУ из района Казачьей Лопани в Харьковской области», — передает ТАСС заявление силовиков. Уточняется, что принимаются меры для подавления расчета ВСУ. Дом в Белгороде частично обрушился после попадания в него ракеты ВСУ. По данным Минобороны РФ, город был атакован ракетным комплексом «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».