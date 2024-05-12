12 мая 2024

Челябинские аудиторы пришли с проверкой в мэрию Миасса

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Заседание законодательного собрания. Челябинск, заксо, документы, депутаты законодательного собрания, зсо, кресло депутата, депутатское кресло, законодатели, законотворчество
Аудит мэрии Миасса является плановым Фото:

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали ревизию в мэрии Миасса. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства.

«Приступаем к проведению ревизии в Миасском городском округе. Объекты проверки — главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, а также их подведомственные учреждения», — пояснили в пресс-службе.

В ходе ревизии будут исследованы вопросы законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; расходы на образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство общественных территорий. А также — эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки, национальные проекты и прочее. Мероприятие является плановым.

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Сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали ревизию в мэрии Миасса. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства. «Приступаем к проведению ревизии в Миасском городском округе. Объекты проверки — главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, а также их подведомственные учреждения», — пояснили в пресс-службе. В ходе ревизии будут исследованы вопросы законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; расходы на образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство общественных территорий. А также — эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки, национальные проекты и прочее. Мероприятие является плановым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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