Челябинские аудиторы пришли с проверкой в мэрию Миасса

13 мая 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Аудит мэрии Миасса является плановым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали ревизию в мэрии Миасса. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства. «Приступаем к проведению ревизии в Миасском городском округе. Объекты проверки — главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, а также их подведомственные учреждения», — пояснили в пресс-службе. В ходе ревизии будут исследованы вопросы законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; расходы на образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство общественных территорий. А также — эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки, национальные проекты и прочее. Мероприятие является плановым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали ревизию в мэрии Миасса. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства. «Приступаем к проведению ревизии в Миасском городском округе. Объекты проверки — главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, а также их подведомственные учреждения», — пояснили в пресс-службе. В ходе ревизии будут исследованы вопросы законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; расходы на образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство общественных территорий. А также — эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки, национальные проекты и прочее. Мероприятие является плановым.