Челябинские аудиторы пришли с проверкой в мэрию Миасса

Сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области начали ревизию в мэрии Миасса. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ведомства.
«Приступаем к проведению ревизии в Миасском городском округе. Объекты проверки — главные распорядители бюджетных средств муниципального образования, а также их подведомственные учреждения», — пояснили в пресс-службе.
В ходе ревизии будут исследованы вопросы законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств; расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; расходы на образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство общественных территорий. А также — эффективность распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, госзакупки, национальные проекты и прочее. Мероприятие является плановым.
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