В Челябинске в детских садах и школах стали включать тепло

Из-за низких температур в Челябинске приняли решение включить отопление Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Челябинске в социальных учреждениях стали включать отопление. Как сообщает пресс-служба мэрии, это делается по заявкам руководителей уже с прошлой недели.

«По заявкам руководителей производится включение отопления в социальных учреждениях. По данным на 13 мая к теплоснабжению подключено 183 детских сада и 40 школ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии подчеркивают, что все заявки от руководителей соцучреждений отработаны. 13 мая в Челябинске почти весь день шел снег с дождем. В регионе 13, 15 и 16 мая ожидаются заморозки.