В Челябинске в детских садах и школах стали включать тепло

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Лысая кошка. Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Из-за низких температур в Челябинске приняли решение включить отопление Фото:

В Челябинске в социальных учреждениях стали включать отопление. Как сообщает пресс-служба мэрии, это делается по заявкам руководителей уже с прошлой недели.

«По заявкам руководителей производится включение отопления в социальных учреждениях. По данным на 13 мая к теплоснабжению подключено 183 детских сада и 40 школ», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии подчеркивают, что все заявки от руководителей соцучреждений отработаны. 13 мая в Челябинске почти весь день шел снег с дождем. В регионе 13, 15 и 16 мая ожидаются заморозки.

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В Челябинске в социальных учреждениях стали включать отопление. Как сообщает пресс-служба мэрии, это делается по заявкам руководителей уже с прошлой недели. «По заявкам руководителей производится включение отопления в социальных учреждениях. По данным на 13 мая к теплоснабжению подключено 183 детских сада и 40 школ», — говорится в сообщении пресс-службы. В мэрии подчеркивают, что все заявки от руководителей соцучреждений отработаны. 13 мая в Челябинске почти весь день шел снег с дождем. В регионе 13, 15 и 16 мая ожидаются заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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