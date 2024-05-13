Жители Сургута попались на уловки риелторов-мошенников из Крыма

14 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Сделка оформлялась дистанционно Фото: Стас Этвеш © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) попались на уловки риелторов-мошенников из Крыма и потеряли миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщила риелтор Елена Тюлейкина. «Нечистые на руку дельцы предлагают сургутянам купить землю сельхозназначения в Крыму. При этом убеждают, что через год или два ее легко можно перевести под индивидуальное строительство. Многие, даже не проверяя, покупают, а когда понимают, что перевести участок в ИЖС невозможно, пытаются найти решение. Но его нет. В Крыму свои законодательные акты и землю никто переводить не будет. В Крыму мораторий на перевод сельскохозяйственных земель в ИЖС. Но „хитрые товарищи“ создают якобы кооперативы, сельхоз паи режут на участки по шесть соток и продают их как бушующие ИЖС», — сообщила Тюлейкина. Землю предлагают по сниженной цене, которая варьируется от одного до полутора миллионов рублей за 10 соток. При этом риелтор уверяет, что таких дешевых участков просто нет. Начинаются они от 2 миллионов. Как сообщила риелтор, за два месяца к ней обратилось уже несколько человек. При этом Тюлейкина уверяет, что узнать о земельном участке и его назначении можно очень легко. «Люди даже не пробуют позвонить в местную мэрию и узнать, будет ли земля переводиться в ИЖС. Там эта информация в открытом доступе. Или заказать справку в Росреестре. Но люди этого не делают и верят мошенникам. А потом не знают, что делать. Продавцы после продажи таких участков попросту исчезают, а человек остается с проблемой один на один», — сообщила Тюлейкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Сургута (ХМАО) попались на уловки риелторов-мошенников из Крыма и потеряли миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщила риелтор Елена Тюлейкина. «Нечистые на руку дельцы предлагают сургутянам купить землю сельхозназначения в Крыму. При этом убеждают, что через год или два ее легко можно перевести под индивидуальное строительство. Многие, даже не проверяя, покупают, а когда понимают, что перевести участок в ИЖС невозможно, пытаются найти решение. Но его нет. В Крыму свои законодательные акты и землю никто переводить не будет. В Крыму мораторий на перевод сельскохозяйственных земель в ИЖС. Но „хитрые товарищи“ создают якобы кооперативы, сельхоз паи режут на участки по шесть соток и продают их как бушующие ИЖС», — сообщила Тюлейкина. Землю предлагают по сниженной цене, которая варьируется от одного до полутора миллионов рублей за 10 соток. При этом риелтор уверяет, что таких дешевых участков просто нет. Начинаются они от 2 миллионов. Как сообщила риелтор, за два месяца к ней обратилось уже несколько человек. При этом Тюлейкина уверяет, что узнать о земельном участке и его назначении можно очень легко. «Люди даже не пробуют позвонить в местную мэрию и узнать, будет ли земля переводиться в ИЖС. Там эта информация в открытом доступе. Или заказать справку в Росреестре. Но люди этого не делают и верят мошенникам. А потом не знают, что делать. Продавцы после продажи таких участков попросту исчезают, а человек остается с проблемой один на один», — сообщила Тюлейкина.