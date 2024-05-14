Министры пермского правительства пробегут полумарафон

Команда правительства Пермского края примет участие во всероссийской акции «Забег.РФ». Полумарафон (21 км) пробегут вице-премьер Алексей Чибисов, министр градостроительства Лариса Ведерникова, глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова и начальник департамента информполитики администрации губернатора Артем Вороненко. И.о. министра спорта Андрей Ипатов решил участвовать на индивидуальной дистанции в пять км, рассказали в ведомстве.
«Сборная во главе с руководителем департамента информационной политики администрации губернатора Артемом Вороненко преодолеет эстафету 21 км, которая состоит из шести этапов. Также за команду выступят зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли Алексей Чибисов, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Лариса Ведерникова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова. Индивидуальную дистанцию преодолеет и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края Андрей Ипатов. Он выйдет на старт забега пять км», — сообщается на странице регионального минспорта в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее рассказывало URA.RU, массовый забег пройдет в Перми и еще десятках городов 19 мая. Для его проведения в центре Перми перекроют улицы и запретят парковку машин.
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