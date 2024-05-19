19 мая 2024

Red Wings усиливает хаб в екатеринбургском аэропорту Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, сухой суперджет, red wings
Развитие собственного хаба в Кольцово является частью стратегии Red Wings Фото:

Авиакомпания Red Wings расширяет свой транзитный хаб в Екатеринбурге, добавляя десятки новых регулярных рейсов через международный аэропорт Кольцово. Это станет альтернативой пересадкам в Москве и улучшит транспортную доступность между регионами России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно — даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов», — отметил заместитель гендиректора Red Wings по коммерции Александр Крутов.

Red Wings вводит в летнее расписание 21 новый маршрут из Самары с пересадкой в Екатеринбурге. Также запускаются 18 новых рейсов из Нижнего Новгорода через Кольцово, а из Нижневартовска и Сургута добавлено 9 и 11 новых направлений соответственно. В рамках развития хаба в Кольцово до конца 2024 года будет базироваться 7 ближнемагистральных лайнеров SSJ-100, что позволит компании максимально эффективно использовать свой парк воздушных судов и сократить время в пути для пассажиров.

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Авиакомпания Red Wings расширяет свой транзитный хаб в Екатеринбурге, добавляя десятки новых регулярных рейсов через международный аэропорт Кольцово. Это станет альтернативой пересадкам в Москве и улучшит транспортную доступность между регионами России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно — даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов», — отметил заместитель гендиректора Red Wings по коммерции Александр Крутов. Red Wings вводит в летнее расписание 21 новый маршрут из Самары с пересадкой в Екатеринбурге. Также запускаются 18 новых рейсов из Нижнего Новгорода через Кольцово, а из Нижневартовска и Сургута добавлено 9 и 11 новых направлений соответственно. В рамках развития хаба в Кольцово до конца 2024 года будет базироваться 7 ближнемагистральных лайнеров SSJ-100, что позволит компании максимально эффективно использовать свой парк воздушных судов и сократить время в пути для пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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