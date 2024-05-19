19 мая 2024

Популярная стендаперша пошло пошутила про метро в Екатеринбурге

Стендап-комик Щербакова сравнила екатеринбургское метро с мужским членом
© Служба новостей «URA.RU»
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Щербакова шутила про екатеринбургское метро и Бориса Ельцина Фото:

Участница популярного шоу «Женский стендап» (18+) Варвара Щербакова остроумно пошутила о метрополитене Екатеринбурга, сравнив его с мужским достоинством. Комикесса выступила в городе 19 мая со своим стендап-концертом.

«Всего одна ветка? Хотелось бы не только вперед-назад, но и вбок, да?» — поиронизировала Щербакова в ответ на комментарии зрителей о короткой единственной ветке метро. Ее выступление вызвало волну смеха среди публики, которая оценила нестандартный подход к обсуждению городской инфраструктуры.

Во время своего выступления в уральской столице комик Щербакова не остановилась на шутках о метро и продолжила тему городских особенностей, упомянув множество мест, названных в честь первого президента России Бориса Ельцина. «Вы вообще в курсе, что уже Путин давно?» — пошутила она.

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Участница популярного шоу «Женский стендап» (18+) Варвара Щербакова остроумно пошутила о метрополитене Екатеринбурга, сравнив его с мужским достоинством. Комикесса выступила в городе 19 мая со своим стендап-концертом. «Всего одна ветка? Хотелось бы не только вперед-назад, но и вбок, да?» — поиронизировала Щербакова в ответ на комментарии зрителей о короткой единственной ветке метро. Ее выступление вызвало волну смеха среди публики, которая оценила нестандартный подход к обсуждению городской инфраструктуры. Во время своего выступления в уральской столице комик Щербакова не остановилась на шутках о метро и продолжила тему городских особенностей, упомянув множество мест, названных в честь первого президента России Бориса Ельцина. «Вы вообще в курсе, что уже Путин давно?» — пошутила она.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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