Популярная стендаперша пошло пошутила про метро в Екатеринбурге

Стендап-комик Щербакова сравнила екатеринбургское метро с мужским членом

20 мая 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Щербакова шутила про екатеринбургское метро и Бориса Ельцина Фото: Размик Закарян © URA.RU Участница популярного шоу «Женский стендап» (18+) Варвара Щербакова остроумно пошутила о метрополитене Екатеринбурга, сравнив его с мужским достоинством. Комикесса выступила в городе 19 мая со своим стендап-концертом. «Всего одна ветка? Хотелось бы не только вперед-назад, но и вбок, да?» — поиронизировала Щербакова в ответ на комментарии зрителей о короткой единственной ветке метро. Ее выступление вызвало волну смеха среди публики, которая оценила нестандартный подход к обсуждению городской инфраструктуры. Во время своего выступления в уральской столице комик Щербакова не остановилась на шутках о метро и продолжила тему городских особенностей, упомянув множество мест, названных в честь первого президента России Бориса Ельцина. «Вы вообще в курсе, что уже Путин давно?» — пошутила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участница популярного шоу «Женский стендап» (18+) Варвара Щербакова остроумно пошутила о метрополитене Екатеринбурга, сравнив его с мужским достоинством. Комикесса выступила в городе 19 мая со своим стендап-концертом. «Всего одна ветка? Хотелось бы не только вперед-назад, но и вбок, да?» — поиронизировала Щербакова в ответ на комментарии зрителей о короткой единственной ветке метро. Ее выступление вызвало волну смеха среди публики, которая оценила нестандартный подход к обсуждению городской инфраструктуры. Во время своего выступления в уральской столице комик Щербакова не остановилась на шутках о метро и продолжила тему городских особенностей, упомянув множество мест, названных в честь первого президента России Бориса Ельцина. «Вы вообще в курсе, что уже Путин давно?» — пошутила она.