Популярная стендаперша пошло пошутила про метро в Екатеринбурге

Участница популярного шоу «Женский стендап» (18+) Варвара Щербакова остроумно пошутила о метрополитене Екатеринбурга, сравнив его с мужским достоинством. Комикесса выступила в городе 19 мая со своим стендап-концертом.
«Всего одна ветка? Хотелось бы не только вперед-назад, но и вбок, да?» — поиронизировала Щербакова в ответ на комментарии зрителей о короткой единственной ветке метро. Ее выступление вызвало волну смеха среди публики, которая оценила нестандартный подход к обсуждению городской инфраструктуры.
Во время своего выступления в уральской столице комик Щербакова не остановилась на шутках о метро и продолжила тему городских особенностей, упомянув множество мест, названных в честь первого президента России Бориса Ельцина. «Вы вообще в курсе, что уже Путин давно?» — пошутила она.
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