Челябинский третьеклассник передал свои накопления бойцам СВО

Третьеклассник из Южноуральска (Челябинская область) передал накопленные шесть тысяч рублей в помощь бойцам СВО. Об этом 21 мая сообщили в местном отделении «Единой России».
«Ученик третьего класса школы №4 Матвей Колескин вместе с друзьями разбили свои копилки и принесли все собранные средства в исполком местного отделения ЕР. В итоге ребята передали в помощь бойцам СВО шесть тысяч рублей», — сообщили в отделении партии.
Одним из поводов, побудивших мальчика сделать гражданский поступок, стали уроки «Разговоры о важном», на которых ребятам рассказывают о подвигах бойцов на СВО. Кроме того, мама Матвея сшила для бойцов 20 балаклав, которые также будут отправлены на передовую.
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