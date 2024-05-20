20 мая 2024

Челябинский третьеклассник передал свои накопления бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, свинья, копилка
Мальчик разбил копилку, чтобы передать деньги в помощь бойцам СВО Фото:

Третьеклассник из Южноуральска (Челябинская область) передал накопленные шесть тысяч рублей в помощь бойцам СВО. Об этом 21 мая сообщили в местном отделении «Единой России».

«Ученик третьего класса школы №4 Матвей Колескин вместе с друзьями разбили свои копилки и принесли все собранные средства в исполком местного отделения ЕР. В итоге ребята передали в помощь бойцам СВО шесть тысяч рублей», — сообщили в отделении партии.

Одним из поводов, побудивших мальчика сделать гражданский поступок, стали уроки «Разговоры о важном», на которых ребятам рассказывают о подвигах бойцов на СВО. Кроме того, мама Матвея сшила для бойцов 20 балаклав, которые также будут отправлены на передовую.

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Третьеклассник из Южноуральска (Челябинская область) передал накопленные шесть тысяч рублей в помощь бойцам СВО. Об этом 21 мая сообщили в местном отделении «Единой России». «Ученик третьего класса школы №4 Матвей Колескин вместе с друзьями разбили свои копилки и принесли все собранные средства в исполком местного отделения ЕР. В итоге ребята передали в помощь бойцам СВО шесть тысяч рублей», — сообщили в отделении партии. Одним из поводов, побудивших мальчика сделать гражданский поступок, стали уроки «Разговоры о важном», на которых ребятам рассказывают о подвигах бойцов на СВО. Кроме того, мама Матвея сшила для бойцов 20 балаклав, которые также будут отправлены на передовую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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