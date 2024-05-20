Челябинский третьеклассник передал свои накопления бойцам СВО

21 мая 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Мальчик разбил копилку, чтобы передать деньги в помощь бойцам СВО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Третьеклассник из Южноуральска (Челябинская область) передал накопленные шесть тысяч рублей в помощь бойцам СВО. Об этом 21 мая сообщили в местном отделении «Единой России». «Ученик третьего класса школы №4 Матвей Колескин вместе с друзьями разбили свои копилки и принесли все собранные средства в исполком местного отделения ЕР. В итоге ребята передали в помощь бойцам СВО шесть тысяч рублей», — сообщили в отделении партии. Одним из поводов, побудивших мальчика сделать гражданский поступок, стали уроки «Разговоры о важном», на которых ребятам рассказывают о подвигах бойцов на СВО. Кроме того, мама Матвея сшила для бойцов 20 балаклав, которые также будут отправлены на передовую. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третьеклассник из Южноуральска (Челябинская область) передал накопленные шесть тысяч рублей в помощь бойцам СВО. Об этом 21 мая сообщили в местном отделении «Единой России». «Ученик третьего класса школы №4 Матвей Колескин вместе с друзьями разбили свои копилки и принесли все собранные средства в исполком местного отделения ЕР. В итоге ребята передали в помощь бойцам СВО шесть тысяч рублей», — сообщили в отделении партии. Одним из поводов, побудивших мальчика сделать гражданский поступок, стали уроки «Разговоры о важном», на которых ребятам рассказывают о подвигах бойцов на СВО. Кроме того, мама Матвея сшила для бойцов 20 балаклав, которые также будут отправлены на передовую.