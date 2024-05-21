Бастрыкин занялся делом ребенка из ХМАО, в которого выстрелил подросток

22 мая 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Ребенок получил выстрел в бедро Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования уголовного дела, в котором 16-летний житель ХМАО выстрелил в ногу 10-летнего ребенка из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственными органами СК России по ХМАО-Югре в рамках расследуемого уголовного дела 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, он заключен под стражу (ст. 213 УК РФ). Бастрыкин поручил руководителю ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. В Пыть-Яхе несовершеннолетний житель из хулиганских побуждений направил находившийся при нем пневматический пистолет в сторону двух малолетних детей. Ребята в этот момент ехали на велосипеде. Один из детей сделал подростку замечание и получил выстрелил в бедро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования уголовного дела, в котором 16-летний житель ХМАО выстрелил в ногу 10-летнего ребенка из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственными органами СК России по ХМАО-Югре в рамках расследуемого уголовного дела 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, он заключен под стражу (ст. 213 УК РФ). Бастрыкин поручил руководителю ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. В Пыть-Яхе несовершеннолетний житель из хулиганских побуждений направил находившийся при нем пневматический пистолет в сторону двух малолетних детей. Ребята в этот момент ехали на велосипеде. Один из детей сделал подростку замечание и получил выстрелил в бедро.