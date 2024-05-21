21 мая 2024
20 мая 2024

Бастрыкин занялся делом ребенка из ХМАО, в которого выстрелил подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , пистолет, оружие, стрельба, стрельба из пистолета
Ребенок получил выстрел в бедро Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования уголовного дела, в котором 16-летний житель ХМАО выстрелил в ногу 10-летнего ребенка из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами СК России по ХМАО-Югре в рамках расследуемого уголовного дела 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, он заключен под стражу (ст. 213 УК РФ). Бастрыкин поручил руководителю ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале.

В Пыть-Яхе несовершеннолетний житель из хулиганских побуждений направил находившийся при нем пневматический пистолет в сторону двух малолетних детей. Ребята в этот момент ехали на велосипеде. Один из детей сделал подростку замечание и получил выстрелил в бедро.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад расследования уголовного дела, в котором 16-летний житель ХМАО выстрелил в ногу 10-летнего ребенка из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственными органами СК России по ХМАО-Югре в рамках расследуемого уголовного дела 16-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, он заключен под стражу (ст. 213 УК РФ). Бастрыкин поручил руководителю ведомства Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. В Пыть-Яхе несовершеннолетний житель из хулиганских побуждений направил находившийся при нем пневматический пистолет в сторону двух малолетних детей. Ребята в этот момент ехали на велосипеде. Один из детей сделал подростку замечание и получил выстрелил в бедро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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