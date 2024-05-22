Самолет, летевший из Перми в Калининград, совершил экстренную посадку

Женщине стало плохо во время полета (архивное фото)
Самолет, летевший по маршруту Пермь-Калининград, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге. Причиной тому стало состояние здоровья одной из пассажирок авиарейса.
«Женщина почувствовала себя плохо практически сразу после взлета в Перми. Командир воздушного судна, летевшего в Калининград, выяснил есть ли на борту медики, а после этого принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга», — рассказал «АИФ-Прикамье» один из пассажиров самолета.
Сразу после посадки в «Пулково» женщину передали врачам скорой помощи. Выйти из самолета она смогла самостоятельно.
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