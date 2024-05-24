Боррель потребовал пояснений от РФ после сообщений об убранных буях на Нарве

Глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений по поводу заявлений эстонского МВД о якобы снятии пограничниками РФ буев на реке Нарва на границе стран. Об этом говорится в заявлении политика, разосланном внешнеполитической службой Евросоюза.
«Евросоюз внимательно следит за ситуацией (с демонтажем буев на реке Нарва — прим. URA.RU)… Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», — указывается в документе, который приводит РИА Новости.
В Министерство иностранных дел Эстонии 24 вызвали временного поверенного в делах России в стране Ленара Салимуллина, передает RT. Причина вызова якобы заключается в демонтаже буйков на Нарве.
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