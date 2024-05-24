24 мая 2024

Боррель потребовал пояснений от РФ после сообщений об убранных буях на Нарве

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ЕС ожидает объяснений от России по поводу якобы убранных буев (архивное фото)
ЕС ожидает объяснений от России по поводу якобы убранных буев (архивное фото) Фото:

Глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений по поводу заявлений эстонского МВД о якобы снятии пограничниками РФ буев на реке Нарва на границе стран. Об этом говорится в заявлении политика, разосланном внешнеполитической службой Евросоюза.

«Евросоюз внимательно следит за ситуацией (с демонтажем буев на реке Нарва — прим. URA.RU)… Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», — указывается в документе, который приводит РИА Новости.

В Министерство иностранных дел Эстонии 24 вызвали временного поверенного в делах России в стране Ленара Салимуллина, передает RT. Причина вызова якобы заключается в демонтаже буйков на Нарве.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал от России объяснений по поводу заявлений эстонского МВД о якобы снятии пограничниками РФ буев на реке Нарва на границе стран. Об этом говорится в заявлении политика, разосланном внешнеполитической службой Евросоюза. «Евросоюз внимательно следит за ситуацией (с демонтажем буев на реке Нарва — прим. URA.RU)… Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», — указывается в документе, который приводит РИА Новости. В Министерство иностранных дел Эстонии 24 вызвали временного поверенного в делах России в стране Ленара Салимуллина, передает RT. Причина вызова якобы заключается в демонтаже буйков на Нарве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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