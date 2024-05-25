Зеленский взбесился из-за вопроса об отношениях Путина и Китая

Зеленского возмутил вопрос о не стремлении Киева к привлечению КНР к переговорам
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский заявил, что поддержка России Китаем — это не честно
Владимир Зеленский заявил, что поддержка России Китаем — это не честно Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский вышел из себя после вопроса журналистки ORDA News о том, почему Киев не стремится привлечь Китай к разрешению конфликта с РФ. Ему также напомнили о дружественных отношениях Москвы и Пекина, а также о визите президента России Владимира Путина в КНР, где его встретили на высшем уровне.

Журналистка Гульнара Баженова в интервью с Зеленским заявила, что КНР играет большую роль во взаимоотношениях с РФ. Она поинтересовалась, почему Украина не предпринимает усилий для привлечения Пекина к разрешению конфликта. «Что мы не предпринимаем? Ну скажите, что должен сделать президент воюющей страны, чтобы привлечь на свою сторону, <…> чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать?» — задался вопросом Владимир Зеленский.

Зеленский также заявил, что он уже успел встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, а также провести с ним телефонный разговор. Однако Китай, по словам украинского лидера, «балансирует между Россией и Западом».

Также Баженова сказала, что представители КНР вряд ли поедут на грядущий мирный саммит в Швейцарии из-за поддержки российской стороны. Зеленский же заявил, что это нечестно, и Китай должен защищать Украину.

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Украинский лидер Владимир Зеленский вышел из себя после вопроса журналистки ORDA News о том, почему Киев не стремится привлечь Китай к разрешению конфликта с РФ. Ему также напомнили о дружественных отношениях Москвы и Пекина, а также о визите президента России Владимира Путина в КНР, где его встретили на высшем уровне. Журналистка Гульнара Баженова в интервью с Зеленским заявила, что КНР играет большую роль во взаимоотношениях с РФ. Она поинтересовалась, почему Украина не предпринимает усилий для привлечения Пекина к разрешению конфликта. «Что мы не предпринимаем? Ну скажите, что должен сделать президент воюющей страны, чтобы привлечь на свою сторону, <…> чтобы Украина была услышана в Китае? Что я должен сделать?» — задался вопросом Владимир Зеленский. Зеленский также заявил, что он уже успел встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, а также провести с ним телефонный разговор. Однако Китай, по словам украинского лидера, «балансирует между Россией и Западом». Также Баженова сказала, что представители КНР вряд ли поедут на грядущий мирный саммит в Швейцарии из-за поддержки российской стороны. Зеленский же заявил, что это нечестно, и Китай должен защищать Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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