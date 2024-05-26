Der Spiegel: страны Балтии и Польша предупредили о вводе войск на Украину

26 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

НАТО рискует стать участником конфликта на Украине, если Россия добьется значительного продвижения в Харьковской области, отметили балтийские политики Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Россия достигнет большего результата во время продвижения в Харьковской области, то страны Прибалтики и Польша введут свои войска на Украину. Об этом сообщает немецкий таблоид Der Spiegel со ссылкой на политиков. «Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, Запад лишь вяло помогает Киеву, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики», — говорится в материале . Депутаты рассказали Берлину о своих планах во время конференции по внешней политике и безопасности в Таллине. После этого шага НАТО окончательно станет стороной конфликта на Украине. Именно этого опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что около Харькова ВС РФ собирают еще одну группировку. По его словам, наступление может развернуться в 90 километрах от Харькова. Однако украинские военные, которые там находятся, отмечали, что не смогут сдержать натиск России даже с помощью дронов. На данный момент российская армия близка к окружению Волчанска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Россия достигнет большего результата во время продвижения в Харьковской области, то страны Прибалтики и Польша введут свои войска на Украину. Об этом сообщает немецкий таблоид Der Spiegel со ссылкой на политиков. «Если русские добьются стратегического прорыва на востоке Украины, Запад лишь вяло помогает Киеву, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики», — говорится в материале. Депутаты рассказали Берлину о своих планах во время конференции по внешней политике и безопасности в Таллине. После этого шага НАТО окончательно станет стороной конфликта на Украине. Именно этого опасаются канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что около Харькова ВС РФ собирают еще одну группировку. По его словам, наступление может развернуться в 90 километрах от Харькова. Однако украинские военные, которые там находятся, отмечали, что не смогут сдержать натиск России даже с помощью дронов. На данный момент российская армия близка к окружению Волчанска.