ВКС России нанесли мощнейший удар по Украине 26 мая: что известно, повреждения

Российские воздушно-космические силы (ВКС) ударили по важным объектам на Украине. Был поражен склад с американскими ракетами ATACMS, согласно предварительной информации, а также военные объекты в Хмельницкой области. URA.RU приводит главное, что известно к этому часу, и показывает карту ударов.
В Днепропетровской области пострадал склад ATACMS
ВС РФ атаковали место хранения ракет ATACMS в городе Павлоград. «Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины… По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подробности пока неизвестны. Однако после второго удара, всего их было два, к военной части выехали машины скорой помощи. Их долгое время не пускали на КПП. Поэтому некоторых пришлось доставать на вертолетах.
Пострадали военные объекты в Хмельницкой области
Лебедев также раскрыл подробности взрывов в Хмельницкой области. Ночью по всей территории Украины звучала воздушная тревога.
В Староконстантинове была нанесена большая серия ударов по военным и энергетическим объектам, передает RT. В итоге город был обесточен. Взрывы в Хмельницкой области звучали два раза за ночь.
Один из ударов пришелся по военному аэродрому. Лебедев заявил, что там украинцы готовятся принимать американские истребители F-16. Рядом с ним находится склад с бомбами, полигон, а также заводы по производству асфальта и бетона.
Удары по Киевской области
Также ВС РФ ударили и по Киевской области. Украинские СМИ писали, что было несколько ударов. Подробности пока неизвестны.
Как происходила атака
Она была организована в несколько волн. В первой использовались беспилотники «Герань-2». Они уничтожали цели в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.
Вторая и третья волны — крылатые ракеты Х-101. Самый плотный обстрел был по Хмельницкой области, где дислоцировалась 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины и самолеты-носители Storm Shadow/SCALP, пишет telegram-канал «Военная хроника». Также по аэродрому ударили и гиперзвуком — ракетами «Кинжал», согласно предварительной информации.
«Кроме того, „Кинжалы“, предположительно, применялись по трем неизвестным на данный момент объектам в Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Не исключено, что речь идет об аэродроме Ивано-Франковска, где базируется 114-я бригада тактической авиации», — говорится в канале.
На взрывы отреагировала Польша
Польские самолеты были подняты в небо. Это связано с ударами по западным территориям Украины. В оперативном командовании ВС Польши заявили, что были запущены все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.
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