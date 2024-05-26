ВКС России нанесли мощнейший удар по Украине 26 мая: что известно, повреждения

Подполье: в Днепропетровской области ВС РФ ударили по складу с ракетами ATACMS

26 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ атаковали военные объекты в нескольких областях Украины, воздушная тревога звучала по всей стране Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские воздушно-космические силы (ВКС) ударили по важным объектам на Украине. Был поражен склад с американскими ракетами ATACMS, согласно предварительной информации, а также военные объекты в Хмельницкой области. URA.RU приводит главное, что известно к этому часу, и показывает карту ударов. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU В Днепропетровской области пострадал склад ATACMS ВС РФ атаковали место хранения ракет ATACMS в городе Павлоград. «Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины… По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Подробности пока неизвестны. Однако после второго удара, всего их было два, к военной части выехали машины скорой помощи. Их долгое время не пускали на КПП. Поэтому некоторых пришлось доставать на вертолетах. Пострадали военные объекты в Хмельницкой области Лебедев также раскрыл подробности взрывов в Хмельницкой области. Ночью по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Староконстантинове была нанесена большая серия ударов по военным и энергетическим объектам, передает RT. В итоге город был обесточен. Взрывы в Хмельницкой области звучали два раза за ночь. Один из ударов пришелся по военному аэродрому. Лебедев заявил, что там украинцы готовятся принимать американские истребители F-16. Рядом с ним находится склад с бомбами, полигон, а также заводы по производству асфальта и бетона. Удары по Киевской области Также ВС РФ ударили и по Киевской области. Украинские СМИ писали, что было несколько ударов. Подробности пока неизвестны. Как происходила атака Она была организована в несколько волн. В первой использовались беспилотники «Герань-2». Они уничтожали цели в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Вторая и третья волны — крылатые ракеты Х-101. Самый плотный обстрел был по Хмельницкой области, где дислоцировалась 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины и самолеты-носители Storm Shadow/SCALP, пишет telegram-канал «Военная хроника». Также по аэродрому ударили и гиперзвуком — ракетами «Кинжал», согласно предварительной информации. «Кроме того, „Кинжалы“, предположительно, применялись по трем неизвестным на данный момент объектам в Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Не исключено, что речь идет об аэродроме Ивано-Франковска, где базируется 114-я бригада тактической авиации», — говорится в канале. На взрывы отреагировала Польша Польские самолеты были подняты в небо. Это связано с ударами по западным территориям Украины. В оперативном командовании ВС Польши заявили, что были запущены все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские воздушно-космические силы (ВКС) ударили по важным объектам на Украине. Был поражен склад с американскими ракетами ATACMS, согласно предварительной информации, а также военные объекты в Хмельницкой области. URA.RU приводит главное, что известно к этому часу, и показывает карту ударов. ВС РФ атаковали место хранения ракет ATACMS в городе Павлоград. «Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины… По данным сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Подробности пока неизвестны. Однако после второго удара, всего их было два, к военной части выехали машины скорой помощи. Их долгое время не пускали на КПП. Поэтому некоторых пришлось доставать на вертолетах. Лебедев также раскрыл подробности взрывов в Хмельницкой области. Ночью по всей территории Украины звучала воздушная тревога. В Староконстантинове была нанесена большая серия ударов по военным и энергетическим объектам, передает RT. В итоге город был обесточен. Взрывы в Хмельницкой области звучали два раза за ночь. Один из ударов пришелся по военному аэродрому. Лебедев заявил, что там украинцы готовятся принимать американские истребители F-16. Рядом с ним находится склад с бомбами, полигон, а также заводы по производству асфальта и бетона. Также ВС РФ ударили и по Киевской области. Украинские СМИ писали, что было несколько ударов. Подробности пока неизвестны. Она была организована в несколько волн. В первой использовались беспилотники «Герань-2». Они уничтожали цели в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Вторая и третья волны — крылатые ракеты Х-101. Самый плотный обстрел был по Хмельницкой области, где дислоцировалась 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины и самолеты-носители Storm Shadow/SCALP, пишет telegram-канал «Военная хроника». Также по аэродрому ударили и гиперзвуком — ракетами «Кинжал», согласно предварительной информации. Польские самолеты были подняты в небо. Это связано с ударами по западным территориям Украины. В оперативном командовании ВС Польши заявили, что были запущены все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства.