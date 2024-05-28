Вице-губернатор ХМАО Ислаев усиливает контроль над проблемными стройками

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на заседании комитета окружной думы по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству взял на дополнительный контроль проблемные социальные объекты, которые не удалось достроить его предшественникам. Он отметил, что местным властям не всегда удается исключить эксцесс исполнителя, и что стройблок готовит системное решение этого вопроса, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.
«Объективно, как бы ни обращались общественники и депутаты, пока система организации строительной области построена таким образом, что муниципалитеты по большинству государственных и муниципальных контрактов выступают заказчиками, мы их подменить собою на местах не можем. У нас есть задача выйти с системными мерами, которые перевернут подход к госзаказу», — заявил Ислаев.
Проработка системного подхода должна продлиться до конца года. Депутаты передали обращения жителей с просьбой ускорить строительство железнодорожного вокзала в Сургуте, больницы в поселке Белый Яр, школы в квартале 9-А Нижневартовска, усилить контроль над биатлонным центром и расселением жилья. Так, например, по вокзалу в апреле проведена госэкспертиза проекта. Сроки экспертизы проекта белоярской больницы — осень 2024 года.
Нижневартовская школа стоит в графике на 2028-2029 гг., однако Ислаев заметил, что окружные власти пытаются проработать выделение финансирования на ее строительство уже в течении трех ближайших лет. Этот вопрос будет проработан депфином при планировании бюджета на 2025–2028 годы.
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