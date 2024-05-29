Стрельба произошла в Хорошевском районе Москвы
В результате стрельбы в Москве пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Четыре человека пострадали во время стрельбы в Москве. Инцидент произошел в Хорошевском районе около магазина „Магнолия“», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Полиция оперативно реагировала на происшествие и задержала подозреваемого в стрельбе. До этого момента свидетели сообщали о слышимых криках и выстрелах.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России. На момент публикации ответ не поступил.
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