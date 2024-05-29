29 мая 2024

РЕН ТВ: при стрельбе в Москве пострадало четыре человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрельба произошла в Хорошевском районе Москвы
Стрельба произошла в Хорошевском районе Москвы Фото:

В результате стрельбы в Москве пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Четыре человека пострадали во время стрельбы в Москве. Инцидент произошел в Хорошевском районе около магазина „Магнолия“», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Полиция оперативно реагировала на происшествие и задержала подозреваемого в стрельбе. До этого момента свидетели сообщали о слышимых криках и выстрелах.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России. На момент публикации ответ не поступил. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате стрельбы в Москве пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Четыре человека пострадали во время стрельбы в Москве. Инцидент произошел в Хорошевском районе около магазина „Магнолия“», — сообщил источник телеканала РЕН ТВ. Полиция оперативно реагировала на происшествие и задержала подозреваемого в стрельбе. До этого момента свидетели сообщали о слышимых криках и выстрелах. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД России. На момент публикации ответ не поступил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...