29 мая 2024

В Челябинской области цены на цветы выросли на 27%

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на монобукеты в Челябинской области вырос в полтора раза
Спрос на монобукеты в Челябинской области вырос в полтора раза Фото:

В Челябинской области цены на букеты из одного сорта цветов выросли на 27% за год. При этом стоимость авторских букетов увеличилась на 21% по сравнению с весной 2023 года, сообщили URA.RU 30 мая в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow.

«Весной 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года средняя стоимость монобукета увеличилась на 27% и составила 3086 рублей. При этом средняя стоимость авторской композиции увеличилась на 21% и составила 3164 рублей», — сообщили URA.RU в Flowwow.

В регионе изменился и спрос на композиции. Авторские букеты стали популярней на 77%, а монобукеты — в полтора раза. Первое место в рейтинге занимают розы, спрос на которые растет ежегодно. За исследуемый период он увеличился в 1,7 раза. Кроме того, их покупают в 2,1 раза чаще, чем тюльпаны, занимающие второе место в рейтинге.

На третьем месте у челябинцев — диантусы или гвоздики, на четвертом — хризантемы. В пятерку лидеров попали пионы, спрос на который вырос в 1,2 раза. Востребованность этого сорта стала новым трендом, популярность которого растет в 1,5-2 раза ежегодно в конце весны, отметили аналитики компании.

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В Челябинской области цены на букеты из одного сорта цветов выросли на 27% за год. При этом стоимость авторских букетов увеличилась на 21% по сравнению с весной 2023 года, сообщили URA.RU 30 мая в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow. «Весной 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года средняя стоимость монобукета увеличилась на 27% и составила 3086 рублей. При этом средняя стоимость авторской композиции увеличилась на 21% и составила 3164 рублей», — сообщили URA.RU в Flowwow. В регионе изменился и спрос на композиции. Авторские букеты стали популярней на 77%, а монобукеты — в полтора раза. Первое место в рейтинге занимают розы, спрос на которые растет ежегодно. За исследуемый период он увеличился в 1,7 раза. Кроме того, их покупают в 2,1 раза чаще, чем тюльпаны, занимающие второе место в рейтинге. На третьем месте у челябинцев — диантусы или гвоздики, на четвертом — хризантемы. В пятерку лидеров попали пионы, спрос на который вырос в 1,2 раза. Востребованность этого сорта стала новым трендом, популярность которого растет в 1,5-2 раза ежегодно в конце весны, отметили аналитики компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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