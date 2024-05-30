Участники СВО предложили отпустить генерала Попова из тюрьмы

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Участники СВО потребовали вернуть Ивана Попова на фронт
Участники СВО потребовали вернуть Ивана Попова на фронт Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Участники СВО предложили освободить экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Его арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Военные считают, что его преследование не приносит пользы армии. Они считают, что если он виновен, его нужно осудить, а затем отправить на фронт.

«Конечно, мы не можем утверждать, что он ни копейки не украл. Но скажу так: если он виновен, осудите его и верните на фронт. Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — передает слова участников СВО издание Daily Storm. Они добавили, что перед наступлением ВСУ все укрепления были хорошо оборудованы, и после завершения строительства осталось много лишних материалов, которые просто лежали у дорог.

Участники СВО также вспомнили случаи осуждения высокопоставленных военных деятелей в истории, в том числе советского военачальника Константина Рокоссовского. Участник боев под Работино Александр подчеркнул, что необходимо различать мотивы и поступки различных личностей в военной сфере.

Попов был арестован на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство о переводе его под домашний арест было отклонено, передает РАПСИ. Генерала подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала внимательно рассмотреть решение суда по аресту Ивана Попова. 

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Участники СВО предложили освободить экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Его арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Военные считают, что его преследование не приносит пользы армии. Они считают, что если он виновен, его нужно осудить, а затем отправить на фронт. «Конечно, мы не можем утверждать, что он ни копейки не украл. Но скажу так: если он виновен, осудите его и верните на фронт. Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — передает слова участников СВО издание Daily Storm. Они добавили, что перед наступлением ВСУ все укрепления были хорошо оборудованы, и после завершения строительства осталось много лишних материалов, которые просто лежали у дорог. Участники СВО также вспомнили случаи осуждения высокопоставленных военных деятелей в истории, в том числе советского военачальника Константина Рокоссовского. Участник боев под Работино Александр подчеркнул, что необходимо различать мотивы и поступки различных личностей в военной сфере. Попов был арестован на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство о переводе его под домашний арест было отклонено, передает РАПСИ. Генерала подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обещала внимательно рассмотреть решение суда по аресту Ивана Попова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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