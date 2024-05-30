30 мая 2024

Самый молодой мэр России заявил, что готов вернуться в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Старжинский поблагодарил Комарову за работу, исполнение обещаний и личную помощь
Старжинский поблагодарил Комарову за работу, исполнение обещаний и личную помощь Фото:

Александр Старжинский, который стал самым молодым мэром России в 24 года, но бросил политику, уехал из ХМАО в Тюмень и начал карьеру риэлтора, не исключил, что может вернуться в Югру. Он выразил надежду, что, после ухода губернатора региона Натальи Комаровой, поменяется команда политиков.

«Новости подтвердились — Наталья Владимировна ушла в отставку. … Надеюсь, что команда сейчас поменяется, я буду очень рад, если так будет. Не исключаю, что я вернусь в наш регион и продолжу работу», — звучат слова в видео, которое Старжинский выложил на своей странице «ВКонтакте».

Также он поблагодарил экс-губернатора за большое количество проделанной работы, исполнение обещаний и личную помощь. По словам Старжинского, он написал Комаровой письмо с благодарностями, а она, в свою очередь, пожелала удачи бывшему мэру.

Старжинский ушел из политики, заявив, что «молодые и амбициозные специалисты в округе не нужны». Теперь он будет продавать недвижимость в столице «тюменской матрешки».

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Александр Старжинский, который стал самым молодым мэром России в 24 года, но бросил политику, уехал из ХМАО в Тюмень и начал карьеру риэлтора, не исключил, что может вернуться в Югру. Он выразил надежду, что, после ухода губернатора региона Натальи Комаровой, поменяется команда политиков. «Новости подтвердились — Наталья Владимировна ушла в отставку. … Надеюсь, что команда сейчас поменяется, я буду очень рад, если так будет. Не исключаю, что я вернусь в наш регион и продолжу работу», — звучат слова в видео, которое Старжинский выложил на своей странице «ВКонтакте». Также он поблагодарил экс-губернатора за большое количество проделанной работы, исполнение обещаний и личную помощь. По словам Старжинского, он написал Комаровой письмо с благодарностями, а она, в свою очередь, пожелала удачи бывшему мэру. Старжинский ушел из политики, заявив, что «молодые и амбициозные специалисты в округе не нужны». Теперь он будет продавать недвижимость в столице «тюменской матрешки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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