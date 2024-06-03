Екатеринбуржцев обучат французскому и отправят на дегустацию шампанского ради нового бистро. Фото

В Екатеринбурге летом откроется бистро современной французской кухни «Мимоза»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Авангард 20 век. Тюмень , шампанское, женщина, бокал, выставка, силуэт, вино
Новую команду погрузят в атмосферу Франции с помощью курсов Фото:

Этим летом ресторатор Кирилл Шлаен запустит новое бистро современной французской кухни «Мимоза». Сейчас идет активный поиск персонала, для которого в дальнейшем проведут курс в виде дегустаций шампанского и завтраков, рассказали URA.RU представители заведения.

«Еще есть возможность стать частью команды. Особая философия гостеприимства, обучение гастрономии, барной культуре и психологии общения, а так же уроки французского от шефа», — говорят представители бистро. Возглавит кухню Максим Погадаев — единственный шеф-повар Екатеринбурга, который окончил Институт Поля Бокюза (Франция).

Шлаену также принадлежат такие рестораны, как «Шави Ломи», Grand Buffet, OVO izakaya и Carbonara, которые находятся в ТЦ «Европа». Именно с ними по соседству — на первом этаже — расположится «Мимоза».

Из последних открытий ресторатора — заведение «Счастливы вместе» на 200 гостей. Здесь екатеринбуржцам предлагают домашнее меню и детскую комнату для малышей.

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Этим летом ресторатор Кирилл Шлаен запустит новое бистро современной французской кухни «Мимоза». Сейчас идет активный поиск персонала, для которого в дальнейшем проведут курс в виде дегустаций шампанского и завтраков, рассказали URA.RU представители заведения. «Еще есть возможность стать частью команды. Особая философия гостеприимства, обучение гастрономии, барной культуре и психологии общения, а так же уроки французского от шефа», — говорят представители бистро. Возглавит кухню Максим Погадаев — единственный шеф-повар Екатеринбурга, который окончил Институт Поля Бокюза (Франция). Шлаену также принадлежат такие рестораны, как «Шави Ломи», Grand Buffet, OVO izakaya и Carbonara, которые находятся в ТЦ «Европа». Именно с ними по соседству — на первом этаже — расположится «Мимоза». Из последних открытий ресторатора — заведение «Счастливы вместе» на 200 гостей. Здесь екатеринбуржцам предлагают домашнее меню и детскую комнату для малышей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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