В Екатеринбурге летом откроется бистро современной французской кухни «Мимоза»

Новую команду погрузят в атмосферу Франции с помощью курсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Этим летом ресторатор Кирилл Шлаен запустит новое бистро современной французской кухни «Мимоза». Сейчас идет активный поиск персонала, для которого в дальнейшем проведут курс в виде дегустаций шампанского и завтраков, рассказали URA.RU представители заведения.

«Еще есть возможность стать частью команды. Особая философия гостеприимства, обучение гастрономии, барной культуре и психологии общения, а так же уроки французского от шефа», — говорят представители бистро. Возглавит кухню Максим Погадаев — единственный шеф-повар Екатеринбурга, который окончил Институт Поля Бокюза (Франция).

Шлаену также принадлежат такие рестораны, как «Шави Ломи», Grand Buffet, OVO izakaya и Carbonara, которые находятся в ТЦ «Европа». Именно с ними по соседству — на первом этаже — расположится «Мимоза».

Из последних открытий ресторатора — заведение «Счастливы вместе» на 200 гостей. Здесь екатеринбуржцам предлагают домашнее меню и детскую комнату для малышей.