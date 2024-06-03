Депутат думы ХМАО подал документы на участие в выборах мэра Сургута

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На выборы мэра Сургута заявилось 8 человек
На выборы мэра Сургута заявилось 8 человек Фото:

Депутат думы ХМАО Виктор Сысун подал документы на участие в выборах мэра Сургута. Об этом URA.RU сам народный избранник.

«Да, я подал документы. Я хочу принести пользу этому городу», — сообщил Сысун.

Также он сообщил, что город для него родной. Он в нем вырос, получил образование. Всего же на участие в выборах мэра заявилось восемь человек.

Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута утвердила сроки выборов мэра. Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня.

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Депутат думы ХМАО Виктор Сысун подал документы на участие в выборах мэра Сургута. Об этом URA.RU сам народный избранник. «Да, я подал документы. Я хочу принести пользу этому городу», — сообщил Сысун. Также он сообщил, что город для него родной. Он в нем вырос, получил образование. Всего же на участие в выборах мэра заявилось восемь человек. Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута утвердила сроки выборов мэра. Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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