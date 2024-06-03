США хотят немедленно наказать Грузию из-за закона об иноагентах

Госдеп: США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах

03 июня 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

В США пообещали санкции против Грузии из-за нового закона об иноагентах Фото: Владимир Андреев © URA.RU США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер. «Соединенные Штаты намерены без продвижения визовых санкций против Грузии из-за закона „О прозрачности иностранной деятельности“» — заявил Миллер в ходе брифинга. Видео выступления транслировали на официальном youtube-канале госдепа. Он добавил, что Штаты будут вводить санкции без колебания. В Грузии вступил в силу закон об иноагентах 3 июня. Ранее в Евросоюзе пригрозили Грузии, что не примут страну в состав ЕС, если закон будет принят. После этого президента страны Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект. Однако парламент Грузии большинством голосов преодолел запрет президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер. «Соединенные Штаты намерены без продвижения визовых санкций против Грузии из-за закона „О прозрачности иностранной деятельности“» — заявил Миллер в ходе брифинга. Видео выступления транслировали на официальном youtube-канале госдепа. Он добавил, что Штаты будут вводить санкции без колебания. В Грузии вступил в силу закон об иноагентах 3 июня. Ранее в Евросоюзе пригрозили Грузии, что не примут страну в состав ЕС, если закон будет принят. После этого президента страны Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект. Однако парламент Грузии большинством голосов преодолел запрет президента.