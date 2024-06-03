03 июня 2024

США хотят немедленно наказать Грузию из-за закона об иноагентах

Госдеп: США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах
© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США пообещали санкции против Грузии из-за нового закона об иноагентах Фото:

США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Соединенные Штаты намерены без продвижения визовых санкций против Грузии из-за закона „О прозрачности иностранной деятельности“» — заявил Миллер в ходе брифинга. Видео выступления транслировали на официальном youtube-канале госдепа. Он добавил, что Штаты будут вводить санкции без колебания.

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах 3 июня. Ранее в Евросоюзе пригрозили Грузии, что не примут страну в состав ЕС, если закон будет принят. После этого президента страны Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект. Однако парламент Грузии большинством голосов преодолел запрет президента.

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США введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер. «Соединенные Штаты намерены без продвижения визовых санкций против Грузии из-за закона „О прозрачности иностранной деятельности“» — заявил Миллер в ходе брифинга. Видео выступления транслировали на официальном youtube-канале госдепа. Он добавил, что Штаты будут вводить санкции без колебания. В Грузии вступил в силу закон об иноагентах 3 июня. Ранее в Евросоюзе пригрозили Грузии, что не примут страну в состав ЕС, если закон будет принят. После этого президента страны Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект. Однако парламент Грузии большинством голосов преодолел запрет президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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