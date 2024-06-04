Московская прокуратура возбудила уголовное дело из-за перестрелки в Бибирево

Предварительно, неизвестный начал стрелять по гражданам из пневматического оружия
В связи с перестрелкой в московском Бибирево, из-за которой пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что прокуратура продолжает расследование этого дела.
Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрельбу из окна многоэтажки. Из-за его действий были ранены два человека. Предварительно, огонь мужчина открыл из пневматического оружия.
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