Московская прокуратура возбудила уголовное дело из-за перестрелки в Бибирево

04 июня 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Предварительно, неизвестный начал стрелять по гражданам из пневматического оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с перестрелкой в московском Бибирево, из-за которой пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом сообщили в столичной прокуратуре. «Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что прокуратура продолжает расследование этого дела. Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрельбу из окна многоэтажки. Из-за его действий были ранены два человека. Предварительно, огонь мужчина открыл из пневматического оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с перестрелкой в московском Бибирево, из-за которой пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Об этом сообщили в столичной прокуратуре. «Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что прокуратура продолжает расследование этого дела. Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрельбу из окна многоэтажки. Из-за его действий были ранены два человека. Предварительно, огонь мужчина открыл из пневматического оружия.