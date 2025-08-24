Плату за общежития для студентов предложили снизить

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил снизить плату за проживание в общежитиях для студентов. По его мнению, плата за общежитие не должна превышать 10% от стипендии.
«Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий, которые справоросы предлагают повысить, а нехватку мест в общежитиях необходимо восполнять механизмом социальной аренды», — сказал Миронов в диалоге с РИА Новости. Миронов поделился, что студенты массово жалуются на рост цен на общежития: зачастую они превышают размер стипендии.
Несколькими годами ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» уже предлагали снизить плату за общежитие, или повысить стипендию до прожиточного минимума, однако предложение так и не было принято. Миронов также предлагал ограничить рост цен на образование по ключевым специальностям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.