Плату за общежития для студентов предложили снизить

Миронов: плата за общежитие для студентов не должна быть выше 10% от стипендии
Миронов отметил, что общежитие сейчас стоит дорого
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил снизить плату за проживание в общежитиях для студентов. По его мнению, плата за общежитие не должна превышать 10% от стипендии.

«Стоимость общежитий для студентов не должна превышать 10% от стипендий, которые справоросы предлагают повысить, а нехватку мест в общежитиях необходимо восполнять механизмом социальной аренды», — сказал Миронов в диалоге с РИА Новости. Миронов поделился, что студенты массово жалуются на рост цен на общежития: зачастую они превышают размер стипендии.

Несколькими годами ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» уже предлагали снизить плату за общежитие, или повысить стипендию до прожиточного минимума, однако предложение так и не было принято. Миронов также предлагал ограничить рост цен на образование по ключевым специальностям.

