Подростков позвали служить в полицию Екатеринбурга. Фото

05 июня 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Полицейские провели лекцию (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Уральском колледже железнодорожного транспорта полицейские провели лекцию по профилактике преступлений и позвали учащихся на работу в ведомство. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Мероприятие состоялось сегодня. К студентам пришли замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД подполковник Андрей Ершов и командир пятой роты второго батальона полка ДПС ГИБДД капитан Степан Мазур», — сообщили в ведомстве. Силовики рассказали об открытых вакансиях в полиции, призвав на работу. Лекция была посвящена профилактике преступлений, связанных с электронным мошенничеством. Андрей Ершов (на переднем плане) Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Фото: предоставлено УМВД по Екатеринбургу Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уральском колледже железнодорожного транспорта полицейские провели лекцию по профилактике преступлений и позвали учащихся на работу в ведомство. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Мероприятие состоялось сегодня. К студентам пришли замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД подполковник Андрей Ершов и командир пятой роты второго батальона полка ДПС ГИБДД капитан Степан Мазур», — сообщили в ведомстве. Силовики рассказали об открытых вакансиях в полиции, призвав на работу. Лекция была посвящена профилактике преступлений, связанных с электронным мошенничеством.