В Уральском колледже железнодорожного транспорта полицейские провели лекцию по профилактике преступлений и позвали учащихся на работу в ведомство. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
«Мероприятие состоялось сегодня. К студентам пришли замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД подполковник Андрей Ершов и командир пятой роты второго батальона полка ДПС ГИБДД капитан Степан Мазур», — сообщили в ведомстве.
Силовики рассказали об открытых вакансиях в полиции, призвав на работу. Лекция была посвящена профилактике преступлений, связанных с электронным мошенничеством.
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