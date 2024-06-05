Подростков позвали служить в полицию Екатеринбурга. Фото

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Пресс-конференция по профилактике кибермошенничества. Пермь, подполковник мвд, форма полиции
Полицейские провели лекцию (архивное фото) Фото:

В Уральском колледже железнодорожного транспорта полицейские провели лекцию по профилактике преступлений и позвали учащихся на работу в ведомство. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

«Мероприятие состоялось сегодня. К студентам пришли замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД подполковник Андрей Ершов и командир пятой роты второго батальона полка ДПС ГИБДД капитан Степан Мазур», — сообщили в ведомстве.

Силовики рассказали об открытых вакансиях в полиции, призвав на работу. Лекция была посвящена профилактике преступлений, связанных с электронным мошенничеством.

Андрей Ершов (на переднем плане)
Андрей Ершов (на переднем плане)
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В Уральском колледже железнодорожного транспорта полицейские провели лекцию по профилактике преступлений и позвали учащихся на работу в ведомство. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Мероприятие состоялось сегодня. К студентам пришли замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД подполковник Андрей Ершов и командир пятой роты второго батальона полка ДПС ГИБДД капитан Степан Мазур», — сообщили в ведомстве. Силовики рассказали об открытых вакансиях в полиции, призвав на работу. Лекция была посвящена профилактике преступлений, связанных с электронным мошенничеством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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