В «Сургутнефтегазе» водителей наказывают за подвоз попутчиков

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Водителям "Сургутнефтегаза" запрещают подвозить попутчиков
Водителям "Сургутнефтегаза" запрещают подвозить попутчиков Фото:

Водителям «Сургутнефтегаза» запрещают брать попутчиков на дороге. Сотрудники поделились с корреспондентом агентства, что нарушителей наказывают материально — лишают премии.

«В управлении технологического транспорта „Сургутнефтегаза“ существует правило: на дороге нельзя брать попутчиков. За этим строго следят — все машины оборудованы регистраторами, а в случае нарушения водитель может лишиться премии», — сообщил корреспонденту сотрудник компании. Не все работники согласны с требованием — считают, что такое правило может привести к беде: на трассе среди тайги человека оставлять опасно, поскольку могут напасть дикие звери или застать непогода (зимой есть опасность замерзнуть, летом — получить тепловой удар).

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «В компании действует внутренний распорядок, запрещающий водителям подвозить случайных попутчиков, а вахтовому транспорту — сажать пассажиров вне установленных мест посадки, за пределами месторождений. Такие действия могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье сотрудников компании — пассажиров автобуса. Служба безопасности „Сургутнефтегаза“ контролирует работу транспорта. Если водитель возьмет на борт постороннего, то возникнет основание для того, чтобы лишить работника части премиальных выплат», — прокомментировали в «Сургутнефтегазе».

Исключение из правил составляют случаи, когда жизни человека, который оказался на дороге, угрожает опасность. Тогда водитель обязан помочь оказавшемуся в беде: «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии», карается статьей №125 Уголовного кодекса РФ.

Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» пожаловались, что их заставляют ремонтировать технику за свой счет ради премии. Пресс-служба компании подвергла сомнению эту информацию.

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Водителям «Сургутнефтегаза» запрещают брать попутчиков на дороге. Сотрудники поделились с корреспондентом агентства, что нарушителей наказывают материально — лишают премии. «В управлении технологического транспорта „Сургутнефтегаза“ существует правило: на дороге нельзя брать попутчиков. За этим строго следят — все машины оборудованы регистраторами, а в случае нарушения водитель может лишиться премии», — сообщил корреспонденту сотрудник компании. Не все работники согласны с требованием — считают, что такое правило может привести к беде: на трассе среди тайги человека оставлять опасно, поскольку могут напасть дикие звери или застать непогода (зимой есть опасность замерзнуть, летом — получить тепловой удар). Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «В компании действует внутренний распорядок, запрещающий водителям подвозить случайных попутчиков, а вахтовому транспорту — сажать пассажиров вне установленных мест посадки, за пределами месторождений. Такие действия могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье сотрудников компании — пассажиров автобуса. Служба безопасности „Сургутнефтегаза“ контролирует работу транспорта. Если водитель возьмет на борт постороннего, то возникнет основание для того, чтобы лишить работника части премиальных выплат», — прокомментировали в «Сургутнефтегазе». Исключение из правил составляют случаи, когда жизни человека, который оказался на дороге, угрожает опасность. Тогда водитель обязан помочь оказавшемуся в беде: «заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии», карается статьей №125 Уголовного кодекса РФ. Ранее URA.RU писало, что работники «Сургутнефтегаза» пожаловались, что их заставляют ремонтировать технику за свой счет ради премии. Пресс-служба компании подвергла сомнению эту информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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