11 июня 2024

Мэр Екатеринбурга наградил руководство URA.RU за помощь на главных выборах года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол «Рынок недвижимости Екатеринбурга». Екатеринбург, ura ru
Агентство освещало кампанию в круглосуточном режиме Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высокого оценил роль URA.RU на состоявшихся в марте выборах президента РФ. Представители агентства — заместители главного редактора Антон Ольшанников и Денис Аллаяров — получили из рук мэра благодарственные письма «за активное участие в организации и проведении выборов». Церемония прошла накануне в горадминистрации — в преддверии Дня России.

«Жители Екатеринбурга всегда доказывают, что могут решать самые сложные задачи и отвечать на любые самые сложные вызовы. Вы по праву заслужили высокую оценку своей деятельности», — отметил Орлов, обращаясь к десяткам собравшихся.

Ольшанников и Аллаяров не единственные из большого журналистского коллектива URA.RU, кого наградил Орлов. В подписанном им постановлении также фамилии главы редколлегии URA.RU Михаила Вьюгина, первого замглавреда Екатерины Бойбородиной и руководителя отдела развития URA.RU Данила Бабина.

Выборы проходили 15—17 марта. В них победил самовыдвиженец Владимир Путин (87,28% голосов). Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третье — Владислав Даванков из «Новых людей» (3,85%), четвертое — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%).

URA.RU широко освещало ход голосования и подведение его итогов, обеспечивало читателей эксклюзивной и по-настоящему важной информацией в круглосуточном режиме. Корреспонденты агентства — особенно в родных для URA.RU регионах Урала — работали на избирательных участках и центрах наблюдения за выборами, способствуя прозрачности процесса и повышению интереса к кампании. Кстати, каждый из регионов присутствия URA.RU продемонстрировал рекордную явку.

Антон Ольшанников
Антон Ольшанников
Денис Аллаяров
Денис Аллаяров

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высокого оценил роль URA.RU на состоявшихся в марте выборах президента РФ. Представители агентства — заместители главного редактора Антон Ольшанников и Денис Аллаяров — получили из рук мэра благодарственные письма «за активное участие в организации и проведении выборов». Церемония прошла накануне в горадминистрации — в преддверии Дня России. «Жители Екатеринбурга всегда доказывают, что могут решать самые сложные задачи и отвечать на любые самые сложные вызовы. Вы по праву заслужили высокую оценку своей деятельности», — отметил Орлов, обращаясь к десяткам собравшихся. Ольшанников и Аллаяров не единственные из большого журналистского коллектива URA.RU, кого наградил Орлов. В подписанном им постановлении также фамилии главы редколлегии URA.RU Михаила Вьюгина, первого замглавреда Екатерины Бойбородиной и руководителя отдела развития URA.RU Данила Бабина. Выборы проходили 15—17 марта. В них победил самовыдвиженец Владимир Путин (87,28% голосов). Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31%), третье — Владислав Даванков из «Новых людей» (3,85%), четвертое — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,2%). URA.RU широко освещало ход голосования и подведение его итогов, обеспечивало читателей эксклюзивной и по-настоящему важной информацией в круглосуточном режиме. Корреспонденты агентства — особенно в родных для URA.RU регионах Урала — работали на избирательных участках и центрах наблюдения за выборами, способствуя прозрачности процесса и повышению интереса к кампании. Кстати, каждый из регионов присутствия URA.RU продемонстрировал рекордную явку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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