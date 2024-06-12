В ХМАО наградили руководителей медорганизаций, оказывающих помощь участникам СВО

В Нижневартовске (ХМАО) наградили руководителей медицинских организаций, которые помогают новым регионам РФ и российским военным СВО. Об этом сообщила администрация города.
«Церемония вручения благодарностей от регионального исполкома общероссийского движения „Народный фронт“ состоялась во время праздничного мероприятия (Дня России — прим. URA.RU)», — написала администрация в telegram-канале. Были награждены руководители медорганизаций, помогающих новым регионам России и бойцам СВО.
Вручение было организованно Нижневартовской психоневрологической больницей. Сообщается, что на Донбасс врачам передавались лекарства, теплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бинты, жгуты, пластыри. В акции принимали участие практически все учреждениях системы здравоохранения города.
В этот же день мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко наградил журналистов редакции URA.RU в ХМАО. Они получили благодарственные письма за безупречный труд и активное участие в освещении выборов президента РФ, которые прошли в марте.
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