12 июня 2024
11 июня 2024

В ХМАО наградили руководителей медорганизаций, оказывающих помощь участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения состоялась во время Дня России
Церемония вручения состоялась во время Дня России Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) наградили руководителей медицинских организаций, которые помогают новым регионам РФ и российским военным СВО. Об этом сообщила администрация города. 

«Церемония вручения благодарностей от регионального исполкома общероссийского движения „Народный фронт“ состоялась во время праздничного мероприятия (Дня России — прим. URA.RU)», — написала администрация в telegram-канале. Были награждены руководители медорганизаций, помогающих новым регионам России и бойцам СВО. 

Вручение было организованно Нижневартовской психоневрологической больницей. Сообщается, что на Донбасс врачам передавались лекарства, теплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бинты, жгуты, пластыри. В акции принимали участие практически все учреждениях системы здравоохранения города.

В этот же день мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко наградил журналистов редакции URA.RU в ХМАО. Они получили благодарственные письма за безупречный труд и активное участие в освещении выборов президента РФ, которые прошли в марте. 

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В Нижневартовске (ХМАО) наградили руководителей медицинских организаций, которые помогают новым регионам РФ и российским военным СВО. Об этом сообщила администрация города.  «Церемония вручения благодарностей от регионального исполкома общероссийского движения „Народный фронт“ состоялась во время праздничного мероприятия (Дня России — прим. URA.RU)», — написала администрация в telegram-канале. Были награждены руководители медорганизаций, помогающих новым регионам России и бойцам СВО.  Вручение было организованно Нижневартовской психоневрологической больницей. Сообщается, что на Донбасс врачам передавались лекарства, теплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бинты, жгуты, пластыри. В акции принимали участие практически все учреждениях системы здравоохранения города. В этот же день мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко наградил журналистов редакции URA.RU в ХМАО. Они получили благодарственные письма за безупречный труд и активное участие в освещении выборов президента РФ, которые прошли в марте. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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