АТОР: турбизнес РФ перейдет на оплату в нацвалютах из-за санкций против Мосбиржи

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Многие туроператоры давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах
Многие туроператоры давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах Фото:

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предполагает, что санкции США в отношении Мосбиржи способствуют переходу туристической отрасли на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил вице-президент АТОР, руководитель Space Travel Артур Мурадян.

«Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро», — сказал Мурадян, пишет ТАСС.

Вице-президент АТОР отметил, что хотя переход на расчеты в национальных валютах не произойдет сразу, многие туроператоры уже используют платежи через третьи страны. Однако это добавляет дополнительный этап конвертации и влияет на стоимость туров. Тем не менее, ожидается, что проблемы с определением курсов валют будут решены быстро.

Накануне Вашингтон ввел ограничения против НКЦ, НРД и Мосбиржи, где следом объявили о приостановке с торгов в долларах США и евро. Позже Банк России заявил, что приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже.

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предполагает, что санкции США в отношении Мосбиржи способствуют переходу туристической отрасли на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил вице-президент АТОР, руководитель Space Travel Артур Мурадян. «Для туризма это возможность ускорить переход на оплату в национальных валютах дружественных стран, хотя это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро», — сказал Мурадян, пишет ТАСС. Вице-президент АТОР отметил, что хотя переход на расчеты в национальных валютах не произойдет сразу, многие туроператоры уже используют платежи через третьи страны. Однако это добавляет дополнительный этап конвертации и влияет на стоимость туров. Тем не менее, ожидается, что проблемы с определением курсов валют будут решены быстро. Накануне Вашингтон ввел ограничения против НКЦ, НРД и Мосбиржи, где следом объявили о приостановке с торгов в долларах США и евро. Позже Банк России заявил, что приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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