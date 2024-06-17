Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об аварийном доме в Екатеринбурге на ул. Шефской, 15, жильцы которого не могут дождаться от властей ясности с расселением. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки», — следует из сообщения. Следователи уже взялись за дело.
Аварийный дом перенес 14 пожаров и превратился в свалку, но там продолжают жить около 20 человек. После последнего возгорания в доме остались заселенными лишь 16 из 60 комнат. Местная жительница отмечает, что за полтора года дом горел минимум десять раз.
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