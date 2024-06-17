Бастрыкину доложат о жителях дома, перенесшем 14 пожаров в Екатеринбурге

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Раз в два месяца дом снова поджигают
Раз в два месяца дом снова поджигают Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об аварийном доме в Екатеринбурге на ул. Шефской, 15, жильцы которого не могут дождаться от властей ясности с расселением. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки», — следует из сообщения. Следователи уже взялись за дело.

Аварийный дом перенес 14 пожаров и превратился в свалку, но там продолжают жить около 20 человек. После последнего возгорания в доме остались заселенными лишь 16 из 60 комнат. Местная жительница отмечает, что за полтора года дом горел минимум десять раз.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об аварийном доме в Екатеринбурге на ул. Шефской, 15, жильцы которого не могут дождаться от властей ясности с расселением. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки», — следует из сообщения. Следователи уже взялись за дело. Аварийный дом перенес 14 пожаров и превратился в свалку, но там продолжают жить около 20 человек. После последнего возгорания в доме остались заселенными лишь 16 из 60 комнат. Местная жительница отмечает, что за полтора года дом горел минимум десять раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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