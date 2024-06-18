В Екатеринбурге массово ищут рабочих на стройки

Чтобы привлечь кандидатов, работодатели предлагают соискателям высокую зарплату, соцпакет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весной 2024 года в Екатеринбурге предложение о работе на стройке увеличилось на 45% по сравнению с этим же периодом прошлого года, а зарплаты выросли на 22%. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», эксперты проанализировали рынок труда и рассказали о самых востребованных профессиях в сфере строительства, а также о средних зарплатах.

«Спрос на кровельщиков вырос в четыре раза за год (+307%). Средняя зарплата составила 86,1 тысячи рублей. На втором месте — профессия каменщика, число предложений увеличилось в 3,6 раза (+257%). Новые сотрудники могут зарабатывать 133,5 тысячи рублей в месяц», — сказано в отчете. Тройку лидеров замкнула профессия бетонщика, вакансия стала одной из самых массовых. Число предложений за год увеличилось в 3,3 раза (+230%), а средняя зарплата — 83,7 тысячи рублей.

Как отмечает Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии», чтобы привлечь специалистов, компании предлагают соискателям официальное трудоустройство, конкурентоспособную заработную плату и, например, соцпакет. Помощь в оформлении документов, оплата проезда, оплачиваемый отпуск, медицинское страхование входят в дополнительные бонусы, которые могут привлечь потенциальных кандидатов.