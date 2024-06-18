Россиянам озвучили меры профилактики ботулизма

Россияне получили рекомендации от Роспотребнадзора по профилактике ботулизма. В рамках мер по предотвращению заражения важно не покупать консервы на рынке и у случайных лиц.
«Для предотвращения ботулизма важно следовать ряду мероприятий. Не покупать консервированные продукты на рынке или у незнакомых людей, не хранить продукты, с признаками на порчу или гниение. Приготавливать пищу согласно рекомендованным инструкциям, уменьшать количество соли, уксуса или время тепловой обработки. Избегать употребления в пищу консервов из банок с признаками вздутия», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Там добавили, что ботулизм вызывается попаданием в организм токсинов Clostridium botulinum через зараженные пищевые продукты. Чаще всего это происходит при употреблении плотно закрытых консервов, солений и копченостей домашнего приготовления без доступа воздуха. Роспотребнадзор рекомендует хранить консервы в холодильнике или в погребе, а также термически обработать перед употреблением.
Более 120 жителей Москвы 17 июня обратились в медицинские учреждения с симптомами, похожими на ботулизм. Заболевшие заказывали продукты через службы доставки. В Казани и Нижнем Новгороде также возникли подобные случаи.
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