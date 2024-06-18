Россиянам озвучили меры профилактики ботулизма

Роспотребнадзор: для профилактики ботулизма не нужно покупать консервы на рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Для профилактики ботулизма необходимо отказаться от приобретения консервов у случайных лиц, заявили в Роспотребнадзоре
Для профилактики ботулизма необходимо отказаться от приобретения консервов у случайных лиц, заявили в Роспотребнадзоре Фото:

Россияне получили рекомендации от Роспотребнадзора по профилактике ботулизма. В рамках мер по предотвращению заражения важно не покупать консервы на рынке и у случайных лиц.

«Для предотвращения ботулизма важно следовать ряду мероприятий. Не покупать консервированные продукты на рынке или у незнакомых людей, не хранить продукты, с признаками на порчу или гниение. Приготавливать пищу согласно рекомендованным инструкциям, уменьшать количество соли, уксуса или время тепловой обработки. Избегать употребления в пищу консервов из банок с признаками вздутия», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Там добавили, что ботулизм вызывается попаданием в организм токсинов Clostridium botulinum через зараженные пищевые продукты. Чаще всего это происходит при употреблении плотно закрытых консервов, солений и копченостей домашнего приготовления без доступа воздуха. Роспотребнадзор рекомендует хранить консервы в холодильнике или в погребе, а также термически обработать перед употреблением.

Более 120 жителей Москвы 17 июня обратились в медицинские учреждения с симптомами, похожими на ботулизм. Заболевшие заказывали продукты через службы доставки. В Казани и Нижнем Новгороде также возникли подобные случаи.

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Россияне получили рекомендации от Роспотребнадзора по профилактике ботулизма. В рамках мер по предотвращению заражения важно не покупать консервы на рынке и у случайных лиц. «Для предотвращения ботулизма важно следовать ряду мероприятий. Не покупать консервированные продукты на рынке или у незнакомых людей, не хранить продукты, с признаками на порчу или гниение. Приготавливать пищу согласно рекомендованным инструкциям, уменьшать количество соли, уксуса или время тепловой обработки. Избегать употребления в пищу консервов из банок с признаками вздутия», — сказано в сообщении Роспотребнадзора. Там добавили, что ботулизм вызывается попаданием в организм токсинов Clostridium botulinum через зараженные пищевые продукты. Чаще всего это происходит при употреблении плотно закрытых консервов, солений и копченостей домашнего приготовления без доступа воздуха. Роспотребнадзор рекомендует хранить консервы в холодильнике или в погребе, а также термически обработать перед употреблением. Более 120 жителей Москвы 17 июня обратились в медицинские учреждения с симптомами, похожими на ботулизм. Заболевшие заказывали продукты через службы доставки. В Казани и Нижнем Новгороде также возникли подобные случаи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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