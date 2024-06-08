Мантуров назвал главную цель России в космосе

Мантуров: РФ готовится создать новые группировки спутников на орбите

08 июня 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Россия продолжит сохранять лидерство в космосе, подчеркнул Денис Мантуров во время ПМЭФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Россия намерена сохранять лидерство в качестве военной державы в космосе. В связи с этим страна планирует производить спутники для создания орбитальных группировок. Это приоритетная задача, подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров во время ПМЭФ-2024. «Цель: не отставать и стараться выходить на новые рубежи. Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», — сказал Денис Мантуров в разговоре с журналистами РИА Новости. Его заявление прозвучало во время международного экономического форума. По словам вице-премьера, РФ также намерена в будущем создать собственную орбитальную станцию. Также обсуждается возможность продолжения космической миссии на Луну. Тем не менее, подчеркнул вице-премьер, государство не может создавать орбитальные группировки спутников в одиночку, за свой счет. Поэтому власти рассчитывают, что к данной инициативе присоединятся частные инвесторы. В настоящий момент спутниковая группировка РФ превышает 240 космических аппаратов, уточнял Мантуров несколько месяцев назад. URA.RU ко Дню космонавтики собирало в одном материале основные достижения страны как космической державы. При этом Россия продолжает следить за действиями США в космосе в контексте милитаризации, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия намерена сохранять лидерство в качестве военной державы в космосе. В связи с этим страна планирует производить спутники для создания орбитальных группировок. Это приоритетная задача, подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров во время ПМЭФ-2024. «Цель: не отставать и стараться выходить на новые рубежи. Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», — сказал Денис Мантуров в разговоре с журналистами РИА Новости. Его заявление прозвучало во время международного экономического форума. По словам вице-премьера, РФ также намерена в будущем создать собственную орбитальную станцию. Также обсуждается возможность продолжения космической миссии на Луну. Тем не менее, подчеркнул вице-премьер, государство не может создавать орбитальные группировки спутников в одиночку, за свой счет. Поэтому власти рассчитывают, что к данной инициативе присоединятся частные инвесторы. В настоящий момент спутниковая группировка РФ превышает 240 космических аппаратов, уточнял Мантуров несколько месяцев назад. URA.RU ко Дню космонавтики собирало в одном материале основные достижения страны как космической державы. При этом Россия продолжает следить за действиями США в космосе в контексте милитаризации, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.