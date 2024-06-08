08 июня 2024

Мантуров назвал главную цель России в космосе

Мантуров: РФ готовится создать новые группировки спутников на орбите
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мантуров. ПМЭФ, денис мантуров
Россия продолжит сохранять лидерство в космосе, подчеркнул Денис Мантуров во время ПМЭФ Фото:
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Россия намерена сохранять лидерство в качестве военной державы в космосе. В связи с этим страна планирует производить спутники для создания орбитальных группировок. Это приоритетная задача, подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров во время ПМЭФ-2024.

«Цель: не отставать и стараться выходить на новые рубежи. Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», — сказал Денис Мантуров в разговоре с журналистами РИА Новости. Его заявление прозвучало во время международного экономического форума. По словам вице-премьера, РФ также намерена в будущем создать собственную орбитальную станцию. Также обсуждается возможность продолжения космической миссии на Луну.

Тем не менее, подчеркнул вице-премьер, государство не может создавать орбитальные группировки спутников в одиночку, за свой счет. Поэтому власти рассчитывают, что к данной инициативе присоединятся частные инвесторы.

В настоящий момент спутниковая группировка РФ превышает 240 космических аппаратов, уточнял Мантуров несколько месяцев назад. URA.RU ко Дню космонавтики собирало в одном материале основные достижения страны как космической державы. При этом Россия продолжает следить за действиями США в космосе в контексте милитаризации, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Россия намерена сохранять лидерство в качестве военной державы в космосе. В связи с этим страна планирует производить спутники для создания орбитальных группировок. Это приоритетная задача, подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров во время ПМЭФ-2024. «Цель: не отставать и стараться выходить на новые рубежи. Мы, к сожалению, не первые в части орбитальных группировок — по связным спутникам и дистанционному зондированию Земли. Нам нужно очень интенсивно сегодня и производить, и запускать их, создавая и наращивая эти группировки», — сказал Денис Мантуров в разговоре с журналистами РИА Новости. Его заявление прозвучало во время международного экономического форума. По словам вице-премьера, РФ также намерена в будущем создать собственную орбитальную станцию. Также обсуждается возможность продолжения космической миссии на Луну. Тем не менее, подчеркнул вице-премьер, государство не может создавать орбитальные группировки спутников в одиночку, за свой счет. Поэтому власти рассчитывают, что к данной инициативе присоединятся частные инвесторы. В настоящий момент спутниковая группировка РФ превышает 240 космических аппаратов, уточнял Мантуров несколько месяцев назад. URA.RU ко Дню космонавтики собирало в одном материале основные достижения страны как космической державы. При этом Россия продолжает следить за действиями США в космосе в контексте милитаризации, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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