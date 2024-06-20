Полиция Сургута ищет пару, которая приставала к детям, угощая их сладостями

В Сургуте (ХМАО) полицейские ищут мужчину с женщиной, которая приставала к детям и угощала их сладостями в одном из дворов. Об этом URA.RU рассказали в окружном УМВД.
«Сообщение поступило 20 июня. Сотрудники полиции выехали сразу на место, опросили заявителя. Сейчас устанавливаются личности», — пояснила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Очевидцы утверждают, что пара, от которой пахло алкоголем, несколько раз приходила в один из дворов Сургута по проспекту Набережный, 29. По словам жителей, мужчина и женщина приставали к детям с расспросами, угощая их шоколадками и соком.
«Был момент, когда эта дама, положив руку моей дочке на шею, попросила ее проводить до шлагбаума и не отпускала», — говорится в telegram-канале «К-Информ». В публикации уточняется, что за шлагбаумом женщину ждало такси, а девочка вырвалась и убежала.
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