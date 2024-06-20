20 июня 2024

Молодежь из ХМАО зовут на фестиваль, где научат K-POP танцам и собирать автомат

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО подростков научат собирать и разбирать автомат на молодежном фестивале
В ХМАО подростков научат собирать и разбирать автомат на молодежном фестивале Фото:

В Нягани пройдет фестиваль молодежных субкультур, где участников научат популярным K-POP танцам, расписывать одежду аэрозольной краской, собирать и разбирать автомат. Для молодежи также проведут кибертурнир, а для младенцов устроят забег по ползанию на скорость. Событие анонсировало правительство ХМАО в своем telegram-канале.

«Школьники и студенты соберутся в Нягани на четыре дня — с 25 по 29 июня. Программу разделили на четыре направления: культура и творчество, хобби и развлечения, спорт и драйв, образование. Участники получат возможность прокачать навыки и показать свои таланты в уличном искусстве», — говорится в сообщении.

Молодежь научат кастомизации одежды баллончиками с краской, корейским K-POP танцам, сборке автомата. Для подростков также проведут кибертурнир по популярным видеоиграм, а младенцы до года посоревнуются в ползании на скорость. На территории фестиваля будет расположена площадка для граффити и фристайла.

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В Нягани пройдет фестиваль молодежных субкультур, где участников научат популярным K-POP танцам, расписывать одежду аэрозольной краской, собирать и разбирать автомат. Для молодежи также проведут кибертурнир, а для младенцов устроят забег по ползанию на скорость. Событие анонсировало правительство ХМАО в своем telegram-канале. «Школьники и студенты соберутся в Нягани на четыре дня — с 25 по 29 июня. Программу разделили на четыре направления: культура и творчество, хобби и развлечения, спорт и драйв, образование. Участники получат возможность прокачать навыки и показать свои таланты в уличном искусстве», — говорится в сообщении. Молодежь научат кастомизации одежды баллончиками с краской, корейским K-POP танцам, сборке автомата. Для подростков также проведут кибертурнир по популярным видеоиграм, а младенцы до года посоревнуются в ползании на скорость. На территории фестиваля будет расположена площадка для граффити и фристайла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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