Молодежь из ХМАО зовут на фестиваль, где научат K-POP танцам и собирать автомат

В Нягани пройдет фестиваль молодежных субкультур, где участников научат популярным K-POP танцам, расписывать одежду аэрозольной краской, собирать и разбирать автомат. Для молодежи также проведут кибертурнир, а для младенцов устроят забег по ползанию на скорость. Событие анонсировало правительство ХМАО в своем telegram-канале.
«Школьники и студенты соберутся в Нягани на четыре дня — с 25 по 29 июня. Программу разделили на четыре направления: культура и творчество, хобби и развлечения, спорт и драйв, образование. Участники получат возможность прокачать навыки и показать свои таланты в уличном искусстве», — говорится в сообщении.
Молодежь научат кастомизации одежды баллончиками с краской, корейским K-POP танцам, сборке автомата. Для подростков также проведут кибертурнир по популярным видеоиграм, а младенцы до года посоревнуются в ползании на скорость. На территории фестиваля будет расположена площадка для граффити и фристайла.
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