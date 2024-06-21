В Копейске объяснили отсутствие воды жаркой погодой

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на отсутствие воды в жаркую погоду. В поселке Старокамышинск вода отсутствовала несколько дней. В горадминистрации URA.RU сообщили, что причиной этого является повышенный водоразбор.
«Это невозможно, ни попить, ни помыться. На первых этажах вода течет тонкой струйкой, до 4-5 этажей напора не хватает. Мама живет в Старокамышинске, там воды нет уже три дня», — рассказали URA.RU сразу несколько жителей Копейска.
В пресс-службе городской мэрии со ссылкой на данные местного горводоканала (МУП «КСВВ») отсутствие воды объяснили повышенным водоразбором. Чиновники отчитались, что сейчас давление воды нормализовано.
«МУП „КСВВ“ сообщает, что в связи с установившейся в регионе жаркой погодой значительно выросло потребление воды, что привело к снижению давления в системе водоснабжения. С 14 по 16 июня специалистами выполнены мероприятия по нормализации давления в системе холодного водоснабжения потребителей, в том числе и в поселке Старокамышинск», — уточнили в пресс-службе горадминистрации.
Ранее стало известно, что 5 июня из-за аварии на водоводе девять поселков Копейска остались без водоснабжения. Воду обещали вернуть после проведения всех аварийных работ.
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