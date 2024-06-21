Знаменитый бард едет на «Ночь музыки» в Екатеринбург

Бард Олег Митяев (автор песни «Как здорово», уроженец Челябинска) стал хедлайнером масштабного фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе.
«За бардовское направление будет отвечать площадка в технопарке Уральского педагогического университета. Ее хедлайнерами станут Олег Митяев, Константин Завалин и проект „Песни нашего века“», — заявила команда Ural Music Night. Рядом — в бывшей церкви Марии Магдалины — выступит Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro coro.
«Ночь музыки» пройдет в ночь с 28 на 29 июня более чем на 100 площадках. Среди звездных гостей в этом году — Mary Gu, GSPD, Dead Blonde, CREAM SODA, Антоха МС и другие. Обо всех предстоящих концертах — в сюжете URA.RU.
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