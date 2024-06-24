В Екатеринбурге пятые сутки не могут найти 15-летнего велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подросток ушел из дома и не вернулся (архивное фото)
Подросток ушел из дома и не вернулся (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 21 июня пропал 15-летний Фахриддин Назиров, который в момент пропажи мог быть на велосипеде. Поисками подростка занимаются силовики, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Внимание! Розыск несовершеннолетнего! Полиция Екатеринбурга разыскивает 15-летнего Фахриддина Назирова, который вечером 21 июня ушел из дома на ул. Седова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Может передвигаться на велосипеде», — следует из сообщения.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и глаза. На момент пропажи был одет в голубую футболку, черные штаны и кроссовки. Сообщить информацию о подростке можно по телефонам 356-42-10 (дежурная часть отдела полиции № 10), 294-14-94 (дежурная часть УМВД России по Екатеринбургу), 02 или 102 (по мобильному).

Подросток пропал вечером 21 июня
Подросток пропал вечером 21 июня
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 21 июня пропал 15-летний Фахриддин Назиров, который в момент пропажи мог быть на велосипеде. Поисками подростка занимаются силовики, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Внимание! Розыск несовершеннолетнего! Полиция Екатеринбурга разыскивает 15-летнего Фахриддина Назирова, который вечером 21 июня ушел из дома на ул. Седова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Может передвигаться на велосипеде», — следует из сообщения. Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и глаза. На момент пропажи был одет в голубую футболку, черные штаны и кроссовки. Сообщить информацию о подростке можно по телефонам 356-42-10 (дежурная часть отдела полиции № 10), 294-14-94 (дежурная часть УМВД России по Екатеринбургу), 02 или 102 (по мобильному).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...