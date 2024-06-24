В Екатеринбурге вечером 21 июня пропал 15-летний Фахриддин Назиров, который в момент пропажи мог быть на велосипеде. Поисками подростка занимаются силовики, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Внимание! Розыск несовершеннолетнего! Полиция Екатеринбурга разыскивает 15-летнего Фахриддина Назирова, который вечером 21 июня ушел из дома на ул. Седова, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Может передвигаться на велосипеде», — следует из сообщения.
Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и глаза. На момент пропажи был одет в голубую футболку, черные штаны и кроссовки. Сообщить информацию о подростке можно по телефонам 356-42-10 (дежурная часть отдела полиции № 10), 294-14-94 (дежурная часть УМВД России по Екатеринбургу), 02 или 102 (по мобильному).
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