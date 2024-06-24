Экономист и офицер замкнули топ-10 списка ЕР на выборах в гордуму Челябинска

Директор по продажам банка «УБРиР» Татьяна Морозова и помощник советника президента РМК Максим Зубков имеют хорошие шансы попасть в новый состав гордумы Челябинска после сентябрьских выборов. На это позволяют рассчитывать девятое и десятое место в избирательном списке ЕР, сообщили 25 июня источники URA.RU в партийных кругах.
«Всего по партийным спискам «разыгрывается» 12 мест в думе. С учетом рейтинга «Единой России» и того, что часть списочников– губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Олег Голиков, первый вице-спикер заксобрания Денис Моисеев свои мандаты передадут следующим в очереди, — места в списке по 10-е включительно видятся вполне проходными», — пояснил инсайдер.
Морозова окончила Южно-Сахалинский государственный педагогический институт, где получила квалификацию учитель социально-экономических дисциплин по специальности «Экономика», а затем Российскую экономическую Академию имени Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Высокую квалификацию подтверждает ее пост в банковской системе, который она получила к 48 годам.
Профессиональный юрист Зубков в 2003 году окончил Челябинский институт МВД и 13 лет служил в правоохранительных органах, выйдя в запас в звании подполковника. Сейчас 42-летний управленец занимается в РМК экологическими вопросами и минимизацией вреда природе благодаря модернизации производства компании. Результат усилий РМК наглядно виден в Карабаше, некогда известном как «самый загрязненный город планеты». Также предмет особой гордости компании – «РМК-Арена» в Челябинске, которую планируется запустить в эксплуатацию уже в 2025 году. Главная арена многофункционального комплекса на Университетской набережной будет вмещать до 5 тысяч зрителей, а концерты смогут посетить до 8 тысяч жителей и гостей города. Также здесь разместятся универсальная арена на 500 мест, тренировочные залы для 10 видов спорта и аэротруба.
Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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