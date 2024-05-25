25 мая 2024
24 мая 2024

В Челябинской области раскрыли самые популярные имена близнецов

Популярными именами челябинских близнецов стали Александр, Максим, Ева и Мария
© Служба новостей «URA.RU»
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Киоск. Челябинск, коляска, двойняшки, близнецы, мамы с колясками
В 2024 году в Челябинской области родилось более сотни близнецов Фото:

Самыми распространенными именами, которыми называли мальчиков в двойнях в 2023 году в Челябинской области, стали Александр, Максим, Иван, а среди девочек — София, Ева, Мария. Об этом 26 мая, в Международный день близнецов и двойняшек, рассказали в Центре управления регионом.

«Популярными именами среди мальчиков стали Александр, Максим, Иван, Михаил, Матвей, Артем, Алексей. Сестер-двойняшек чаще всего называли София, Ева, Мария, Анна, Алиса, Есения и Мирослава», — сообщили в ЦУР Челябинской области.

В учреждении сообщили, что в 2023 году в регионе на свет появились 372 двойни, а с начала 2024 года — 136. Самыми необычными именами в двойнях были Серафим и Давид, Николь и Мишель, а также Арсений и Доминика.

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Самыми распространенными именами, которыми называли мальчиков в двойнях в 2023 году в Челябинской области, стали Александр, Максим, Иван, а среди девочек — София, Ева, Мария. Об этом 26 мая, в Международный день близнецов и двойняшек, рассказали в Центре управления регионом. «Популярными именами среди мальчиков стали Александр, Максим, Иван, Михаил, Матвей, Артем, Алексей. Сестер-двойняшек чаще всего называли София, Ева, Мария, Анна, Алиса, Есения и Мирослава», — сообщили в ЦУР Челябинской области. В учреждении сообщили, что в 2023 году в регионе на свет появились 372 двойни, а с начала 2024 года — 136. Самыми необычными именами в двойнях были Серафим и Давид, Николь и Мишель, а также Арсений и Доминика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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