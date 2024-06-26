Единственная 300-балльница в Свердловской области имела преимущество на ЕГЭ

26 июня 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Девушка получила максимальные баллы по русскому, английскому и литературе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Анна Марковская — единственная в Свердловской области выпускница, получившая за три предмета на ЕГЭ 300 баллов, — сдавала экзамены без психологического давления, поскольку до этого уже почти гарантировала себе поступление в престижные вузы. О том, как готовилась, девушка рассказала URA.RU. Анна получила максимальные баллы по русскому и английскому языкам, а также литературе. При этом усиленно она готовилась лишь к литературе. По двум другим предметам у нее хороший олимпиадный опыт — занимала первые места в олимпиадах Высшей школы экономики (ВШЭ) по русскому и английскому, в Плехановской олимпиаде (по тем же предметам) и в олимпиаде УрФУ «Изумруд» по русскому языку. «Я была очень спокойна во время сдачи экзаменов, так как у меня были преимущества пройти на бюджет без вступительных испытаний. Не уделяла особого внимания именно формату ЕГЭ, потому что была уверена, что у меня достаточно знаний для того, чтобы написать экзамен по школьной программе», — поделилась девушка. Набивать руку именно под формат ЕГЭ она начала еще в десятом классе, помогали школьные учителя. А с репетитором по английскому занималась и все с шестого (ради олимпиад). Анна была лучшей лицеисткой с восьмого класса Фото предоставлено Анной Марковской «На ЕГЭ мне нужно было получить минимум 75 баллов по русскому языку. Я была абсолютно спокойна. Знала, что я готова, почему бы и не написать, не продемонстрировать свои возможности. Я получила 100 баллов сначала по литературе. Была очень рада, потому что этот экзамен мне казался непростым, требующим особой подготовки, ведь литература охватывает огромное количество информации. Второй был русский, вот он тоже меня очень порадовал, потому что действительно темы были сложные. И 25 июня утром пришел уже английский. И тоже 100 баллов!» — радуется выпускница. Родители ее поддерживали всегда, начиная с первого класса. Создавали условия, чтобы девушка занималась и выбирала то, что по душе. «Очень много читала, изучала. Моя подруга Яна Клюхина — одноклассница тоже получила 100 баллов по литературе. С ней готовились вместе — это наши общие усилия. В нашей школе больше нет стобалльников. Только мы с ней», — отметила Анна. Она планирует учиться в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге — на кафедре русской филологии УрФУ. Будущим выпускникам девушка советует заранее определить свои сильные и слабые стороны. И готовиться уже с восьмого класса, а также участвовать в олимпиадах. Анна благодарна учителям Фото предоставлено Анной Марковской Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анна Марковская — единственная в Свердловской области выпускница, получившая за три предмета на ЕГЭ 300 баллов, — сдавала экзамены без психологического давления, поскольку до этого уже почти гарантировала себе поступление в престижные вузы. О том, как готовилась, девушка рассказала URA.RU. Анна получила максимальные баллы по русскому и английскому языкам, а также литературе. При этом усиленно она готовилась лишь к литературе. По двум другим предметам у нее хороший олимпиадный опыт — занимала первые места в олимпиадах Высшей школы экономики (ВШЭ) по русскому и английскому, в Плехановской олимпиаде (по тем же предметам) и в олимпиаде УрФУ «Изумруд» по русскому языку. «Я была очень спокойна во время сдачи экзаменов, так как у меня были преимущества пройти на бюджет без вступительных испытаний. Не уделяла особого внимания именно формату ЕГЭ, потому что была уверена, что у меня достаточно знаний для того, чтобы написать экзамен по школьной программе», — поделилась девушка. Набивать руку именно под формат ЕГЭ она начала еще в десятом классе, помогали школьные учителя. А с репетитором по английскому занималась и все с шестого (ради олимпиад). «На ЕГЭ мне нужно было получить минимум 75 баллов по русскому языку. Я была абсолютно спокойна. Знала, что я готова, почему бы и не написать, не продемонстрировать свои возможности. Я получила 100 баллов сначала по литературе. Была очень рада, потому что этот экзамен мне казался непростым, требующим особой подготовки, ведь литература охватывает огромное количество информации. Второй был русский, вот он тоже меня очень порадовал, потому что действительно темы были сложные. И 25 июня утром пришел уже английский. И тоже 100 баллов!» — радуется выпускница. Родители ее поддерживали всегда, начиная с первого класса. Создавали условия, чтобы девушка занималась и выбирала то, что по душе. «Очень много читала, изучала. Моя подруга Яна Клюхина — одноклассница тоже получила 100 баллов по литературе. С ней готовились вместе — это наши общие усилия. В нашей школе больше нет стобалльников. Только мы с ней», — отметила Анна. Она планирует учиться в Санкт-Петербурге или в Екатеринбурге — на кафедре русской филологии УрФУ. Будущим выпускникам девушка советует заранее определить свои сильные и слабые стороны. И готовиться уже с восьмого класса, а также участвовать в олимпиадах.